«Лорьян» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

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вчера, 23:42

«Лорьян» и «Бордо» 25 апреля проведут очную встречу в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию обзор линии букмекеров и предложения по ставкам на этот матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Лорьяна» в линии букмекерской конторы Бетсити идут по коэффициенту 2.18. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.60, а возможная победа «Бордо» оценена в 3.58.

Также букмекер считает, что больше двух голов команды не забьют. Поставить на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 2.06.

Форма команд

В активе «Лорьяна» 32 очка и текущее 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. У «моряков» преимущество в четыре очка над зоной прямого вылета, поэтому спокойный финиш сезона они себе еще не обеспечили.

Два последних матча в чемпионате «Лорьян» проиграл. После неудачного визита на поле «Ланса» (1:4) команда уступила в гостях «Марселю» (2:3). До этого «моряки» отметились минимальной викторией в домашней встрече против «Бреста» (1:0).

«Бордо» находится в кризисе. У сегодняшних гостей четыре поражения кряду в Лиге 1, которые откинули команду на 16-ю строчку рейтинга. В данной серии «жирондинцы» проиграли «Монпелье» (1:3), «Страсбуру» (2:3), «Сент-Этьену» (1:4) и «Монако» (0:3).

Последний раз в чемпионате «Бордо» брал три очка 14 марта, обыграв в гостях главного аутсайдера «Дижон» (3:1).

Информация для ставок

• «Бордо» пропускал минимум 3 гола в 4 последних матчах Лиги 1

• В 7 из 8 предыдущих матчах чемпионата «Бордо» проигрывал

• В 5 из 6 последних очных встречах команд выиграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Лорьян» сейчас выглядит намного предпочтительней, чем «Бордо», который регулярно терпит неудачи. Предлагаем поставить на победу «Лорьяна» по коэффициенту 2.18 в БК Бетсити.

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