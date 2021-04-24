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«Лорьян» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

вчера, 23:42

«Лорьян» и «Бордо» 25 апреля проведут очную встречу в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию обзор линии букмекеров и предложения по ставкам на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Лорьяна» в линии букмекерской конторы Бетсити идут по коэффициенту 2.18. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.60, а возможная победа «Бордо» оценена в 3.58.

Также букмекер считает, что больше двух голов команды не забьют. Поставить на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 2.06.

Форма команд

В активе «Лорьяна» 32 очка и текущее 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. У «моряков» преимущество в четыре очка над зоной прямого вылета, поэтому спокойный финиш сезона они себе еще не обеспечили.

Два последних матча в чемпионате «Лорьян» проиграл. После неудачного визита на поле «Ланса» (1:4) команда уступила в гостях «Марселю» (2:3). До этого «моряки» отметились минимальной викторией в домашней встрече против «Бреста» (1:0).

«Бордо» находится в кризисе. У сегодняшних гостей четыре поражения кряду в Лиге 1, которые откинули команду на 16-ю строчку рейтинга. В данной серии «жирондинцы» проиграли «Монпелье» (1:3), «Страсбуру» (2:3), «Сент-Этьену» (1:4) и «Монако» (0:3).

Последний раз в чемпионате «Бордо» брал три очка 14 марта, обыграв в гостях главного аутсайдера «Дижон» (3:1).

Информация для ставок

• «Бордо» пропускал минимум 3 гола в 4 последних матчах Лиги 1
• В 7 из 8 предыдущих матчах чемпионата «Бордо» проигрывал
• В 5 из 6 последних очных встречах команд выиграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Лорьян» сейчас выглядит намного предпочтительней, чем «Бордо», который регулярно терпит неудачи. Предлагаем поставить на победу «Лорьяна» по коэффициенту 2.18 в БК Бетсити.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.85 2.06 1.44 2.97
Лига Ставок 2.60 1.50 1.82 2.00 1.45 2.75
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 2.53 1.52 3.24 1.30 1.43 2.83
BetBoom 2.58 1.53 1.83 2.04 1.46 2.82
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