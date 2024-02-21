«Лудогорец» — «Серветт». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2022)

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вчера, 09:23

Ставки букмекеров

«Лудогорец» в данном матче считается небольшим фаворитом. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2. В то время на победу клуба из Швейцарии коэффициент составляет 3.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры немного больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Лудогорец» смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом матче с «Сертветт» (0:0) и теперь имеет преимущество за счет своего поля. Команда из Болгарии давно нуждается в серьезных результатах и сейчас имеет шанс выйти в 1/8 финала Лиги конференции, если не будет допускать грубые ошибки и сможет реализовать свои моменты. Два последних матча «Лудогорец» выиграл у «Черно Море» (3:1) и « ЦСКА 1948» (2:1, по пенальти) в рамках Суперкубка Болгарии.

«Серветт» редко проигрывает и в первом матче имел несколько моментов, чтобы добыть победу над своим соперником, но не смог их реализовать. Теперь швейцарскому клубу придется противостоят не только «Лудогорцу», но и шумным трибунам, которые будут поддерживает оппонента. Тем не менее, у гостей определенно будут шансы во втором поединке, которыми они попытаются воспользоваться. В матче прошлого тура чемпионата Швейцарии «Серветт» обыграл на своем поле «Лугано» (2:1).

Информация для ставок

«Серветт» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Болгарский клуб выиграл девять из десяти домашних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Серветта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лудогорец» очень силен на своем стадионе и в предстоящем матче будет много атаковать. Предполагаем, что болгары добьются успех и пройдут в следующий раунд. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.