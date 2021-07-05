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«Лудогорец» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (07.07.2021)

вчера, 16:54

Седьмого июля в Болгарии пройдет первый матч квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Лудогорец» и «Шахтёр» Солигорск.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.57 3.90 6.00
Мелбет 1.57 3.94 5.70

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящей встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Лудогорца» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.43. Ничейный исход идет по котировке 4.40, а гостевая победа «Шахтёра» доступна за 7.10.

Что касается голов, то здесь букмекеры не отдают очевидного преимущества одному из исходов. Ставки на ТМ(2,5) голов доступны по коэффициенту 1.94, ТБ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Лудогорец» в прошлом сезоне чемпионата Болгарии завоевал очередной титул. К финишу Высшей лиги команда пришла на первом месте, набрав в общей сложности 70 очков, а ближайший конкурент «Локомотив» из Пловдива отстал на девять баллов.

В процессе подготовки к новому сезону «зелено-белые» провели четыре контрольных встречи. В них удалось победить ЛАСК (3:0) и «Хаймштеттен» (2:0), сыграть вничью с «Клужем» (1:1), а также уступить «Ференцварошу» (1:3).

«Шахтёр» получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов после завоевания чемпионского титула в прошлом розыгрыше Высшей лиги Беларуси. Коллектив из Солигорска в последнем туре смог вырвать первую позицию у БАТЭ. В текущем розыгрыше чемпионата «Шахтёр» не знает себе равных. У клуба из Солигорска 13 побед в 14 турах и только одна ничья, которая была зафиксирована в последнем поединке против «Динамо» из Бреста (1:1).

Информация для ставок

• «Лудогорец» дважды проигрывал в 5 прошлых официальных матчах на своем поле
• «Шахтёр» побеждал в 3 прошлых гостевых поединках чемпионата Беларуси
• В 4 из 5 предыдущих поединков «Шахтёра» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Хозяевам в предстоящем матче может помочь недавно купленный форвард из немецкого «Шальке», и мы считаем, что есть смысл рассмотреть ставку на фору гостей (+1,5) гола с коэффициентом 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.49 1.50 1.78 1.97 1.42 2.75
Мелбет 1.82 2.03
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shlomo
shlomo
вчера в 16:57
Хозяева не проиграют
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