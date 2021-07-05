«Лудогорец» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (07.07.2021)

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вчера, 16:54

Седьмого июля в Болгарии пройдет первый матч квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Лудогорец» и «Шахтёр» Солигорск.

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящей встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Лудогорца» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.43. Ничейный исход идет по котировке 4.40, а гостевая победа «Шахтёра» доступна за 7.10.

Что касается голов, то здесь букмекеры не отдают очевидного преимущества одному из исходов. Ставки на ТМ(2,5) голов доступны по коэффициенту 1.94, ТБ (2,5) – 1.90.

Форма команд

«Лудогорец» в прошлом сезоне чемпионата Болгарии завоевал очередной титул. К финишу Высшей лиги команда пришла на первом месте, набрав в общей сложности 70 очков, а ближайший конкурент «Локомотив» из Пловдива отстал на девять баллов.

В процессе подготовки к новому сезону «зелено-белые» провели четыре контрольных встречи. В них удалось победить ЛАСК (3:0) и «Хаймштеттен» (2:0), сыграть вничью с «Клужем» (1:1), а также уступить «Ференцварошу» (1:3).

«Шахтёр» получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов после завоевания чемпионского титула в прошлом розыгрыше Высшей лиги Беларуси. Коллектив из Солигорска в последнем туре смог вырвать первую позицию у БАТЭ . В текущем розыгрыше чемпионата «Шахтёр» не знает себе равных. У клуба из Солигорска 13 побед в 14 турах и только одна ничья, которая была зафиксирована в последнем поединке против «Динамо» из Бреста (1:1).

Информация для ставок

• «Лудогорец» дважды проигрывал в 5 прошлых официальных матчах на своем поле

• «Шахтёр» побеждал в 3 прошлых гостевых поединках чемпионата Беларуси

• В 4 из 5 предыдущих поединков «Шахтёра» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Хозяевам в предстоящем матче может помочь недавно купленный форвард из немецкого «Шальке», и мы считаем, что есть смысл рассмотреть ставку на фору гостей (+1,5) гола с коэффициентом 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.