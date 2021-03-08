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«Луго» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч испанской Сегунды (08.03.2021)

вчера, 16:40

«Луго» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Команды встретятся на футбольном поле 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.932.842.95
Fonbet Live! 7.10 1.16 19.00
Мелбет 3.08 2.86 2.61

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, нет фаворита. На победу «Луго» и «Фуэнлабрады» можно поставить по коэффициенту 2.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Луго» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 33 очка. В этом сезоне у команды восемь побед, девять ничьих и десять поражений. В последних матчах «Луго» ужасен и не показывает той игры, которую ждут от клуба болельщики. Команда часто теряет очки.

«Фуэнлабрада» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 35 пунктов. Последние матчи «Фуэнлабрады» интересно смотреть, у клуба появилась надежда на то, что можно задержаться в Сегунде еще на один сезон. Клуб регулярно набирает очки.

Информация для ставок

  • «Фуэнлабрада» не проигрывает пять матчей подряд
  • «Луго» не может выиграть пять матчей кряду
  • «Фуэнлабрада» выиграла пять гостевых матчей из 13 в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — в матче будет забито два гола — коэффициент 2.90. Это битва средних команд в Испании, не стоит ожидать здесь обилия забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бетис» — «Алавес».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.932.842.95
Fonbet Live! 7.10 1.16 19.00
Мелбет 3.08 2.86 2.61
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