«Луго» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч испанской Сегунды (08.03.2021)

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вчера, 16:40

«Луго» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Команды встретятся на футбольном поле 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, нет фаворита. На победу «Луго» и «Фуэнлабрады» можно поставить по коэффициенту 2.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Луго» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 33 очка. В этом сезоне у команды восемь побед, девять ничьих и десять поражений. В последних матчах «Луго» ужасен и не показывает той игры, которую ждут от клуба болельщики. Команда часто теряет очки.

«Фуэнлабрада» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 35 пунктов. Последние матчи «Фуэнлабрады» интересно смотреть, у клуба появилась надежда на то, что можно задержаться в Сегунде еще на один сезон. Клуб регулярно набирает очки.

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» не проигрывает пять матчей подряд

«Луго» не может выиграть пять матчей кряду

«Фуэнлабрада» выиграла пять гостевых матчей из 13 в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — в матче будет забито два гола — коэффициент 2.90. Это битва средних команд в Испании, не стоит ожидать здесь обилия забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бетис» — «Алавес».