«Луго» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч испанской Сегунды (08.03.2021)

«Луго» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Команды встретятся на футбольном поле 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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0 : 0
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
В этом матче, по мнению букмекеров, нет фаворита. На победу «Луго» и «Фуэнлабрады» можно поставить по коэффициенту 2.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.80.
Форма команд
«Луго» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 33 очка. В этом сезоне у команды восемь побед, девять ничьих и десять поражений. В последних матчах «Луго» ужасен и не показывает той игры, которую ждут от клуба болельщики. Команда часто теряет очки.
«Фуэнлабрада» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 35 пунктов. Последние матчи «Фуэнлабрады» интересно смотреть, у клуба появилась надежда на то, что можно задержаться в Сегунде еще на один сезон. Клуб регулярно набирает очки.
Информация для ставок
- «Фуэнлабрада» не проигрывает пять матчей подряд
- «Луго» не может выиграть пять матчей кряду
- «Фуэнлабрада» выиграла пять гостевых матчей из 13 в этом сезоне
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — в матче будет забито два гола — коэффициент 2.90. Это битва средних команд в Испании, не стоит ожидать здесь обилия забитых мячей.
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