«Луго» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (15.05.2021)

1620966838

сегодня, 07:33

«Луго» примет на своем поле «Мирандес» в рамках 39-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Луго» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.1. Победа «Мирандеса» представлена коэффициентом 3.3.

Форма команд

«Луго» набрал 37 очков и находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне команда выиграла 8 поединков, 13 раз сыграла вничью и проиграла в 17 матчах. В активе «Луго» 32 забитых и 50 пропущенных мячей. «Луго» находится в очень плохой форме, клуб очень давно не может победить, но всё еще сохраняет шансы на сохранение прописки в Сегунде.

«Мирандес» с 52 набранными баллами расположился на 9-й строчке в турнирной таблице. В его активе 14 побед, 10 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 36 голов и пропустил столько же мячей. У «Мирандеса» есть очень маленький шанс на попадание в плей-офф, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего.

Информация для ставок

«Мирандес» выиграл один из последних пяти матчей

«Луго» пропустил десять мячей в пяти последних поединках

«Луго» не может победить 16 матчей подряд

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 4.2. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Мирандеса» или ничейный исход по коэффициенту 1.6.