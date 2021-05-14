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«Луго» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (15.05.2021)

сегодня, 07:33

«Луго» примет на своем поле «Мирандес» в рамках 39-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.423.093.38
Лига Ставок 2.03 3.20 3.90
Мелбет 2.02 3.30 4.02
BetBoom 2.02 3.10 4.00
1XBET goalserve 2.06 3.28 3.96

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Луго» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.1. Победа «Мирандеса» представлена коэффициентом 3.3.

Форма команд

«Луго» набрал 37 очков и находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне команда выиграла 8 поединков, 13 раз сыграла вничью и проиграла в 17 матчах. В активе «Луго» 32 забитых и 50 пропущенных мячей. «Луго» находится в очень плохой форме, клуб очень давно не может победить, но всё еще сохраняет шансы на сохранение прописки в Сегунде.

«Мирандес» с 52 набранными баллами расположился на 9-й строчке в турнирной таблице. В его активе 14 побед, 10 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 36 голов и пропустил столько же мячей. У «Мирандеса» есть очень маленький шанс на попадание в плей-офф, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего.

Информация для ставок

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 4.2. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Мирандеса» или ничейный исход по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.94 1.85 1.52 2.62
Лига Ставок 1.89 1.85 1.50 2.47
Мелбет 1.59 2.51
BetBoom 1.91 1.83 1.51 2.42 1.23 3.80
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