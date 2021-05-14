«Луго» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (15.05.2021)

«Луго» примет на своем поле «Мирандес» в рамках 39-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Луго» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.1. Победа «Мирандеса» представлена коэффициентом 3.3.
Форма команд
«Луго» набрал 37 очков и находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне команда выиграла 8 поединков, 13 раз сыграла вничью и проиграла в 17 матчах. В активе «Луго» 32 забитых и 50 пропущенных мячей. «Луго» находится в очень плохой форме, клуб очень давно не может победить, но всё еще сохраняет шансы на сохранение прописки в Сегунде.
«Мирандес» с 52 набранными баллами расположился на 9-й строчке в турнирной таблице. В его активе 14 побед, 10 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 36 голов и пропустил столько же мячей. У «Мирандеса» есть очень маленький шанс на попадание в плей-офф, но результаты последних матчей оставляют желать лучшего.
Информация для ставок
- «Мирандес» выиграл один из последних пяти матчей
- «Луго» пропустил десять мячей в пяти последних поединках
- «Луго» не может победить 16 матчей подряд
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 4.2. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Мирандеса» или ничейный исход по коэффициенту 1.6.