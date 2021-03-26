«Луго» – «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (28.03.2021)

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вчера, 08:04

В 31-м туре испанской Сегунды «Сабадель» приедет в гости к «Луго». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет отдает небольшое предпочтение «Луго». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.46. Победа «Сабаделя» оценивается в 3.25, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 2.95.

Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход (ТМ 2,5) можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Луго» расположился на 15-м месте в чемпионате и давно не выигрывал, однако большинство матчей свел к ничейным результатам. Команда имеет отрыв от зоны вылета в шесть очков. В последних турах «Луго» сыграл вничью с «Кастельоном» (0:0) и «Жироной» (1:1).

«Сабадель» занимает последнее место в таблице, но всего одна победа может сразу поднять команду на несколько позиций вверх. Однако клуб давно не побеждает и очень мало забивает. В последнем туре «Сабадель» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), а туром ранее уступил в один мяч «Кастельону» (1:2).

Информация для ставок

«Луго» сыграл вничью шесть из десяти последних матчей

«Сабадель» не может выиграть шесть матчей подряд

В четырех последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

«Луго» выиграл четыре последние встречи с «Сабаделем» на своем стадионе

Прогноз

Команды очень часто играют вничью последнее время, и мы считаем, что в нынешней ситуации стоит довериться статистическим данным. Сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 2.95 можно в букмекерской конторе Мелбет.