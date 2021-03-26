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«Луго» – «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (28.03.2021)

вчера, 08:04

В 31-м туре испанской Сегунды «Сабадель» приедет в гости к «Луго». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.432.993.47
Лига Ставок 2.40 2.95 3.30
Pin-Up.ru 2.35 2.90 3.35

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет отдает небольшое предпочтение «Луго». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.46. Победа «Сабаделя» оценивается в 3.25, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 2.95.

Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход (ТМ 2,5) можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Луго» расположился на 15-м месте в чемпионате и давно не выигрывал, однако большинство матчей свел к ничейным результатам. Команда имеет отрыв от зоны вылета в шесть очков. В последних турах «Луго» сыграл вничью с «Кастельоном» (0:0) и «Жироной» (1:1).

«Сабадель» занимает последнее место в таблице, но всего одна победа может сразу поднять команду на несколько позиций вверх. Однако клуб давно не побеждает и очень мало забивает. В последнем туре «Сабадель» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), а туром ранее уступил в один мяч «Кастельону» (1:2).

Информация для ставок

  • «Луго» сыграл вничью шесть из десяти последних матчей
  • «Сабадель» не может выиграть шесть матчей подряд
  • В четырех последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»
  • «Луго» выиграл четыре последние встречи с «Сабаделем» на своем стадионе

Прогноз

Команды очень часто играют вничью последнее время, и мы считаем, что в нынешней ситуации стоит довериться статистическим данным. Сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 2.95 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.05 1.47 2.79
Лига Ставок 1.76 2.00 1.43 2.70
Pin-Up.ru 1.77 1.97 1.45 2.60 1.20 4.10
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STVA 1
STVA 1
вчера в 08:23
Возможна ничья в матче
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