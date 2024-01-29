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«Лутон Таун» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

вчера, 11:24
Брайтон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Лутон Таун» к середине сезона смог немного подстроиться под уровень АПЛ и начал достигать определенных результатов. Тем не менее, команда все еще находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 16 баллами и отстает от соперника на один пункт. В матче с нестабильным соперником у хозяев определенно будут шансы отличиться в его воротах. Два последних поединка «Лутон Таун» завершились победами над «Эвертоном» (2:1) в АПЛ и «Болтоном» (2:1) в кубке ФА.

«Брайтон» немного подправил результаты и даже имеет серию из нескольких поединков без поражений. Команда Роберто Де Дзерби занимает седьмое место с 32 баллами, а ближайший конкурент идет в трех пунктах. Чтобы продолжать серьезную борьбу за еврокубки, гостям очень нужна победа. В прошлой игре кубка ФА «Брайон» крупно обыграл «Шеффилд Юнайтед» (5:2), а в чемпионате поделил очки с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Брайтон» не проигрывает уже шесть поединков подряд
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Предполагаем, что у гостей не сложится очень просто игра и будут проблемы в течении всего поединка. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
qp4gn3vm4628
qp4gn3vm4628
вчера в 11:53
Можно сделать ставку на то, что в этом матче будет забито больше одного гола.
rzx7c76bnzn8
rzx7c76bnzn8
вчера в 11:52
«Лутон» также будет стремиться к положительному результату, так как это может помочь им улучшить свое положение в турнирной таблице.
fe28m3unkkde
fe28m3unkkde
вчера в 11:51
«Брайтон» будет играть на победу в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:29
Скромный Тутон Таун, конечно, уже не раз в текущем сезоне удивлял даже более грозных соперников, чем "чайки" своей боеспособностью, особенно в домашних матчах. Но всё равно думаю, что в этом матче хозяева замахнутся максимум на ничью, так как коллективу, который ещё год назад играл в Чемпионшипе, с не самой длинной скамейкой и не самыми сильными футболистами тяжело разрываться на два фронта. А график в английском футболе сейчас очень плотный. Поэтому первая часть моей ставки - Х2. Ну а беру я её в комплекте с ТБ 2,5. Брайтон по факту фаворит данного поединка, хозяева тоже вполне могут ответить одним-двумя точными ударами. В двух турах кряду в рамках АПЛ "чайки" катали по нулям со своими соперниками. Думаю, сейчас команду должно в хорошем смысле прорвать в плане забитых мячей. Ну а "шляпники", которые практически стабильно отличаются в последнее время, помогут фавориту пробить нужный тотал, если это потребуется. Мой прогноз - Х2+ТБ 2,5.
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