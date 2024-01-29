«Лутон Таун» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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сегодня, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Лутон Таун» к середине сезона смог немного подстроиться под уровень АПЛ и начал достигать определенных результатов. Тем не менее, команда все еще находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 16 баллами и отстает от соперника на один пункт. В матче с нестабильным соперником у хозяев определенно будут шансы отличиться в его воротах. Два последних поединка «Лутон Таун» завершились победами над «Эвертоном» (2:1) в АПЛ и «Болтоном» (2:1) в кубке ФА.
«Брайтон» немного подправил результаты и даже имеет серию из нескольких поединков без поражений. Команда Роберто Де Дзерби занимает седьмое место с 32 баллами, а ближайший конкурент идет в трех пунктах. Чтобы продолжать серьезную борьбу за еврокубки, гостям очень нужна победа. В прошлой игре кубка ФА «Брайон» крупно обыграл «Шеффилд Юнайтед» (5:2), а в чемпионате поделил очки с «Вулверхэмптоном» (0:0).
Информация для ставок
- «Лутон Таун» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Брайтон» не проигрывает уже шесть поединков подряд
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой
Прогноз
Предполагаем, что у гостей не сложится очень просто игра и будут проблемы в течении всего поединка. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.