«Лутон Таун» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

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вчера, 11:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Лутон Таун» к середине сезона смог немного подстроиться под уровень АПЛ и начал достигать определенных результатов. Тем не менее, команда все еще находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 16 баллами и отстает от соперника на один пункт. В матче с нестабильным соперником у хозяев определенно будут шансы отличиться в его воротах. Два последних поединка «Лутон Таун» завершились победами над «Эвертоном» (2:1) в АПЛ и «Болтоном» (2:1) в кубке ФА .

«Брайтон» немного подправил результаты и даже имеет серию из нескольких поединков без поражений. Команда Роберто Де Дзерби занимает седьмое место с 32 баллами, а ближайший конкурент идет в трех пунктах. Чтобы продолжать серьезную борьбу за еврокубки, гостям очень нужна победа. В прошлой игре кубка ФА «Брайон» крупно обыграл «Шеффилд Юнайтед» (5:2), а в чемпионате поделил очки с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Информация для ставок

«Лутон Таун» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Брайтон» не проигрывает уже шесть поединков подряд

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Предполагаем, что у гостей не сложится очень просто игра и будут проблемы в течении всего поединка. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.