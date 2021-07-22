«Львов» – «Мариуполь». Прогноз на матч чемпионата Украины (23.07.2021)

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вчера, 23:31

В стартовом туре чемпионата Украины нас ждет поединок «Львова» и «Мариуполя». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы определились с фаворитом на эту встречу. Им является «Мариуполь». Взять победу гостей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы «Львова» зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.17. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Львов» проводил товарищеские встречи в рамках подготовки к национальному чемпионату и в последних встречах чередовал победы с поражениями. Сначала проиграли «Прикарпатью» (1:2), затем была победа над «Подольем» (1:0), а после этого вновь проиграли, на этот раз «Колосу» (1:2). В первом туре команда надеется показать содержательный футбол и положить первые очки в копилку.

Мариупольский коллектив, сформированный преимущественно игроками донецкого «Шахтёра», также готовился к сезону через контрольные матчи. Игр команда провела не так много, а в последнем товарняке смогла обыграть сербский «Пролетер» со счетом 1:0. Серьезной задачи на сезон у команды нет, тем не менее футболисты настроены дать бой и взять свои первые балы в сезоне.

Информация для ставок

«Львов» выиграл всего один из последних четырех поединков

Последние три из четырех очных встреч завершились победой «Мариуполя»

Забивная серия «Львова» во всех турнирах составляет пять матчей

Прогноз

Футбол в этом матче будет не самого лучшего качества, так как встречаются две не самые сильные команды украинского чемпионата. Команды примерно равны по классу, гостям будет трудно увезти три очка, несмотря на статус фаворита. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.5.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Локомотива» в матче с «Берое».