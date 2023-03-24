Люксембург – Португалия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (26.03.2023)

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сегодня, 12:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет выедной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.15. Победа сборной Люксембурга оценивается по 18, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.63. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Сборная Люксембурга неплохо провела первый матч и уже набрала первые очки на выезде. Мало кто верит, что коллективу будет по силам побороться даже за последнюю ступеньку, которая дает выход из группы, но это не мешает представителям этого маленького государства создавать проблемы более серьезным соперникам. В первом туре квалификации Люксембург смог выстоять безголевую ничью со Словакией на выезде (0:0).

Сборная Португалии без особых проблем выиграл первый матч у потенциального аутсайдера и теперь проведет еще одну встречу соперником, которого всерьез мало кто воспринимает как конкурента. Тем не менее, гостям не стоит расслабляться и следует подойти к этой встрече ответственно, чтобы исключить ненужные ошибки во время поединка. В прошлом туре Португалия на своем поле обыграла Лихтенштейн (4:0).

Информация для ставок

Сборная Португалии выиграла шесть матчей из десяти последних встреч при четырех поражениях

Люксембург завершил четыре из пяти последних игр вничью

Португалия выиграла 14 последних матчей у Люксембурга подряд

Пять из шести последних встреч между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Португалия обязана побеждать, если не хочет в будущем иметь проблемы с прямым выходом из группы. Предполагаем, что гости добьются победы с форой (-1.2), а поставить на это можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.