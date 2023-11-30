«Маккаби» Хайфа — «Ренн». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 10:30

Ставки букмекеров

«Ренн» является фаворитом в данной встрече, а поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу «Маккаби» коэффициент составляет 5.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.02. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.8.

Форма команд

«Маккаби» Хайфа очень тяжело дается этот сезон и за три тура клубу удалось набрать лишь один балл. Коллектив еще не потерял теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках, однако на поле добиться нужных результатов будет очень непросто. В двух последних матчах «Маккаби» Хайфа обыграл «Хапоэль» Петах-Тиква в чемпионате (2:1) и уступил «Вильярреалу» в Лиге Европы (1:2).

«Ренн» уверенно лидирует в группе и набрал уже девять очков, опережая «Вильярреал» на три пункта, однако при этом сыграв на одну игру больше. В матче с аутсайдером французский клуб может гарантировать себе место в плей-офф, но за первое место еще придется побороться с испанским коллективом. В прошлом туре Лиги 1 «Ренн» одолел на своем поле «Реймс» (3:1), а ранее уступил «Лиону» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Маккаби» завершились исходом «обе забьют»

«Ренн» выиграл только два выездных матча из восьми последних во всех турнирах

В единственном матче Лиги Европы между клубами победу одержал «Ренн» (3:0).

Прогноз

«Ренн» является фаворитом в этой встрече и с большой вероятностью, не будет иметь проблем в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.