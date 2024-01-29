«Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (31.01.2024)

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вчера, 22:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.11. Поставить на гостей можно за 19, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 10.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.92. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Манчестер Сити» находится в отличной форме и продолжает погоню за «Ливерпулем», от которого отстает на пять пунктов. Тем не менее, «горожане» набрали 43 очка и имеют матч в запасе, поэтому на игру с аутсайдером выйдут максимально мотивированными, ведь ошибаться в такой ситуации нельзя. Два последних поединка подопечных Гвардиолы завершились победами над «Тоттенхэмом» (1:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (3:2).

«Бернли» является вторым клубов в АПЛ , который по вероятности может покинуть элитный дивизион. Коллектив располагается на 19 месте с 12 баллами и отстает от ближайшего соперника уже на четыре пункта. Вряд ли кто-то рассчитывает, что гости смогут отобрать очки на поле чемпиона Англии, но постараются выглядеть достойно. В прошлом туре АПЛ «Бернли» сыграл вничью с «Лутон Тауном» (1:1), а ранее уступил на выезде «Тоттенхэму» (0:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бернли» проиграл семь из десяти последних встреч на выезде

«Манчестер Сити» выиграл 12 последних поединков у «Бернли»

Прогноз

«Манчестер Сити» будет иметь больше преимущество в этой встрече и наверняка крупно обыграет аутсайдера. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.