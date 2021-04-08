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«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч чемпионата Англии (10.04.2021)

сегодня, 02:51

В 31-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет на своем поле «Лидс». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.306.0411.03
Фонбет 1.25 6.55 11.00
BetBoom 1.30 5.96 10.39

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.22. Ничейный исход оценивается в 7.00. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.04.

Форма команд

«Манчестер Сити» набрал невероятный ход. В активе «горожан» 74 очка. «Сити» победил в 23 играх, 5 раз сыграл вничью и проиграл 3 поединка. Клуб забил 66 мячей и пропустил 21 гол. «Манчестер Сити» продолжает штамповать победы и стремится к победе в АПЛ.

«Лидс» — это самая интересная команда АПЛ нынешнего сезона. В активе клуба — 47 забитых и 48 пропущенных. Практически каждый поединок с участием «Лидса» — это обилие голов. У команды Марсело Бьелсы 11-я строчка в таблице и 42 балла в активе. «Лидс» выиграл 13 поединков, трижды сыграл вничью и проиграл в 14 матчах. В последних поединках «Лидс» набрал хороший ход, но в матче против «Сити» шансов очень мало.

Информация для ставок

  • «Лидс» не проигрывает три матча кряду
  • «Манчестер Сити» победил в трех последних матчах
  • У «Манчестер Сити» 14 забитых мячей в последних 5 играх

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.15. Также можно сделать комбинированную ставку на то, что обе команды забьют, и победит «Манчестер Сити», по коэффициенту 2.50.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Вильярреал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.49 2.14 1.78
BetBoom 4.93 1.19 2.72 1.49 2.12 1.76
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Mekail
Mekail
сегодня в 07:11
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