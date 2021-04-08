«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч чемпионата Англии (10.04.2021)

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сегодня, 02:51

В 31-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет на своем поле «Лидс». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.22. Ничейный исход оценивается в 7.00. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.04.

Форма команд

«Манчестер Сити» набрал невероятный ход. В активе «горожан» 74 очка. «Сити» победил в 23 играх, 5 раз сыграл вничью и проиграл 3 поединка. Клуб забил 66 мячей и пропустил 21 гол. «Манчестер Сити» продолжает штамповать победы и стремится к победе в АПЛ .

«Лидс» — это самая интересная команда АПЛ нынешнего сезона. В активе клуба — 47 забитых и 48 пропущенных. Практически каждый поединок с участием «Лидса» — это обилие голов. У команды Марсело Бьелсы 11-я строчка в таблице и 42 балла в активе. «Лидс» выиграл 13 поединков, трижды сыграл вничью и проиграл в 14 матчах. В последних поединках «Лидс» набрал хороший ход, но в матче против «Сити» шансов очень мало.

Информация для ставок

«Лидс» не проигрывает три матча кряду

«Манчестер Сити» победил в трех последних матчах

У «Манчестер Сити» 14 забитых мячей в последних 5 играх

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.15. Также можно сделать комбинированную ставку на то, что обе команды забьют, и победит «Манчестер Сити», по коэффициенту 2.50.

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