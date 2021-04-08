«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч чемпионата Англии (10.04.2021)

В 31-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет на своем поле «Лидс». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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10 апреля 2021, 14:30
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.22. Ничейный исход оценивается в 7.00. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.04.
Форма команд
«Манчестер Сити» набрал невероятный ход. В активе «горожан» 74 очка. «Сити» победил в 23 играх, 5 раз сыграл вничью и проиграл 3 поединка. Клуб забил 66 мячей и пропустил 21 гол. «Манчестер Сити» продолжает штамповать победы и стремится к победе в АПЛ.
«Лидс» — это самая интересная команда АПЛ нынешнего сезона. В активе клуба — 47 забитых и 48 пропущенных. Практически каждый поединок с участием «Лидса» — это обилие голов. У команды Марсело Бьелсы 11-я строчка в таблице и 42 балла в активе. «Лидс» выиграл 13 поединков, трижды сыграл вничью и проиграл в 14 матчах. В последних поединках «Лидс» набрал хороший ход, но в матче против «Сити» шансов очень мало.
Информация для ставок
- «Лидс» не проигрывает три матча кряду
- «Манчестер Сити» победил в трех последних матчах
- У «Манчестер Сити» 14 забитых мячей в последних 5 играх
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.15. Также можно сделать комбинированную ставку на то, что обе команды забьют, и победит «Манчестер Сити», по коэффициенту 2.50.
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