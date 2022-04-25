«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.04.2022)

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вчера, 23:27

Ставки букмекеров

Букмекеры не оказались в замешательстве и без проблем определили абсолютного фаворита встречи. Загрузить на победу «Реала» можно в букмекерской конторе Фонбет по интересному коэффициенту 7, а поставить на «Сити» предлагают за 1.5. Поверить в ничью можно по коэффициенту 4.84.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Манчестер Сити» после вылета из кубка Англии, где в домашнем поединке сгорел «Ливерпулю» (2:3) провел встречи с «Брайтоном» и «Уотфордом», которых удалось без проблем разгромить со счетом (3:0) и (5:1) соответственно. «Горожане» продолжают свой путь к чемпионству, но и не намерены расслабляться в самом престижном клубном турнире.

«Реал» также выиграл последние две игры национального чемпионата, но успех дался коллективу не столь просто, в упорной борьбе были повержены «Севилья» и «Осасуна» (3:2) и (3:1). «Сливочные» как и соперник возглавляет турнирную таблицу чемпионата и возлагает большие надежды на Лигу чемпионов.

Информация для ставок

«Сити» выиграл дома два из пяти последних поединков

У «Реала» пять побед в последних шести играх

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей «Реала» и четыре из пяти «Сити» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

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