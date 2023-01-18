«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (19.01.2023)

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сегодня, 00:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.32. Поставить на «Тоттенхэм» можно по 7.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Манчестер Сити» набрал семь очков в пяти последних турах АПЛ и еще дальше отпустил вперед «Арсенал». «Горожане» занимают второе место с 39 баллами и отстают от лидера уже на восемь пунктов. Сзади также поджимают конкуренты, поэтому для Гвардиолы наступает решающий отрезок сезона. В прошлой игре «Манчестер Сити» проиграл дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2), а ранее уступил в кубке Английской Лиги «Саутгемптону» (0:2).

«Тоттенхэм» также не радует болельщиков, ведь в прошлом туре был проигран самый принципиальный поединок «Арсеналу» (0:2). Теперь «шпорам» необходимо догонять конкурентов за место в топ-4, от которых клуб отстает на четыре пункта. До матча с «канонирами» подопечные Конте крупно обыграли «Кристал Пэлас» в чемпионате (4:0) и «Портсмут» (1:0) в кубке ФА .

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл два последних матча «Тоттенхэму»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч обещает быть интересным, несмотря на проблемы у каждого тренера с составом. Предлагаем поставить на победу «горожан» с форой (-1) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.