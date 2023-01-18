«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (19.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.32. Поставить на «Тоттенхэм» можно по 7.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.
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завтра, 23:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.
Форма команд
«Манчестер Сити» набрал семь очков в пяти последних турах АПЛ и еще дальше отпустил вперед «Арсенал». «Горожане» занимают второе место с 39 баллами и отстают от лидера уже на восемь пунктов. Сзади также поджимают конкуренты, поэтому для Гвардиолы наступает решающий отрезок сезона. В прошлой игре «Манчестер Сити» проиграл дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2), а ранее уступил в кубке Английской Лиги «Саутгемптону» (0:2).
«Тоттенхэм» также не радует болельщиков, ведь в прошлом туре был проигран самый принципиальный поединок «Арсеналу» (0:2). Теперь «шпорам» необходимо догонять конкурентов за место в топ-4, от которых клуб отстает на четыре пункта. До матча с «канонирами» подопечные Конте крупно обыграли «Кристал Пэлас» в чемпионате (4:0) и «Портсмут» (1:0) в кубке ФА.
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Тоттенхэм» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» проиграл два последних матча «Тоттенхэму»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Матч обещает быть интересным, несмотря на проблемы у каждого тренера с составом. Предлагаем поставить на победу «горожан» с форой (-1) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.