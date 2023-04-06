«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (08.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.5. Поставить на «Эвертон» можно за 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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завтра, 14:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» потерял много очков в последних матчах и заметно отстал от «Манчестер Сити». Теперь «красные дьяволы» занимают четвертое место с 53 очками и только по дополнительным показателям уступает «Ньюкасл Юнайтед». В матче с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев ждут только победы, которая позволит и дальше бороться за медали АПЛ. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой над «Брентфордом» (1:0) и поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).
«Эвертон» стал реже проигрывать в чемпионате, но большинство матчей заканчивает вничью. «Ириски» перед стартом очередного тура занимает 16 место с 27 баллами и опережает сразу двух прямых конкурентов за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Челси» (2:2).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Эвертон» не может выиграть на выезде уже 12 поединков подряд
- «Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних встреч с «Эвертоном»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» играем на своем поле и не имеет права терять очки в этой встрече, иначе этих баллов может не хватить в конце сезона. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.