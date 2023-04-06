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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (08.04.2023)

вчера, 12:24
Эвертон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.5. Поставить на «Эвертон» можно за 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.524.416.85
Pari 1.50 4.30 6.70

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» потерял много очков в последних матчах и заметно отстал от «Манчестер Сити». Теперь «красные дьяволы» занимают четвертое место с 53 очками и только по дополнительным показателям уступает «Ньюкасл Юнайтед». В матче с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев ждут только победы, которая позволит и дальше бороться за медали АПЛ. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой над «Брентфордом» (1:0) и поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Эвертон» стал реже проигрывать в чемпионате, но большинство матчей заканчивает вничью. «Ириски» перед стартом очередного тура занимает 16 место с 27 баллами и опережает сразу двух прямых конкурентов за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Челси» (2:2).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Эвертон» не может выиграть на выезде уже 12 поединков подряд
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних встреч с «Эвертоном»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играем на своем поле и не имеет права терять очки в этой встрече, иначе этих баллов может не хватить в конце сезона. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.41 2.03 1.86 1.58 2.49
Pari 1.98 1.82
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:41
Манчестер сейчас точно не выглядит как-то уверенно и впечатляюще. Очевидно у МЮ буксуют атакующая игра, и нет никакой гарантии что в этом поединке у них что-то получится показать убедительное и качественное. Вот собственно и можно остановиться тут на варианте ставки: Фора(+1,5) на Эвертон. Пожалуй что, если хозяева тут победу и смогут одержать, то скорее это будет виктория добытая на тоненького в один гол.
Гость
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