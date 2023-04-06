«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (08.04.2023)

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вчера, 12:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.5. Поставить на «Эвертон» можно за 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» потерял много очков в последних матчах и заметно отстал от «Манчестер Сити». Теперь «красные дьяволы» занимают четвертое место с 53 очками и только по дополнительным показателям уступает «Ньюкасл Юнайтед». В матче с командой из нижней части турнирной таблицы от хозяев ждут только победы, которая позволит и дальше бороться за медали АПЛ . Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой над «Брентфордом» (1:0) и поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Эвертон» стал реже проигрывать в чемпионате, но большинство матчей заканчивает вничью. «Ириски» перед стартом очередного тура занимает 16 место с 27 баллами и опережает сразу двух прямых конкурентов за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Челси» (2:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эвертон» не может выиграть на выезде уже 12 поединков подряд

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних встреч с «Эвертоном»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играем на своем поле и не имеет права терять очки в этой встрече, иначе этих баллов может не хватить в конце сезона. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.