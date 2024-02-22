«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (24.02.2024)

1708594142

вчера, 12:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.55. Поставить на «Фулхэм» можно по 5.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» выдал целую серию побед из пяти матчей на радость болельщикам и поправил свое положение в турнирной таблице АПЛ . Команда идет на шестом месте с 44 баллами и лишь на три пункта отстает от «Тоттенхэма». В игре с нестабильным «Фулхэмом» хозяева однозначно выглядят фаворитами и постараются продлить серию побед. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лутон Таун» (2:1) и «Астон Виллы» (2:1).

«Фулхэм» победил лишь в одной игре из пяти последних и находится в середине турнирной таблицы без больших шансов подняться гораздо выше. В активе клуба 29 баллов, что на шесть пунктов меньше, чем у впереди идущего «Вулверхэмптона». В матче с «красными дьяволами» гости постараются как минимум не проиграть, а возможно и удивить многих. В прошлом туре «Фулхэм» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (1:2), а ранее переиграл «Борнмут» (3:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних матчей «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча меэду клубами завершились победами «красных дьяволов»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обязан еще раз обыгрывать «Фулхэм», чтобы как можно быстрее вернуться в зону Лиги чемпионов. Предполагаем, что хозяева наберут три очка в этой встрече и рекомендуем сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.