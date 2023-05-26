«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (28.05.2023)

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вчера, 23:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.5. Поставить на «Фулхэм» можно за 5.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно за 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» уверенно провел последние матчи и гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Сейчас коллектив занимает третье место с 72 балами и на два пункта опережает «Ньюкасл». У команды есть отличный шанс укрепить свое преимущество в домашнем матче с нестабильным «Фулхэмом». В прошлой игре «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» (4:1), а ранее одолел «Борнмут» на выезде (1:0).

«Фулхэм» набрал семь очков в пяти последних матчах, но заслуженно занимает свое место в турнирной таблице. Коллектив идет на десятом месте с 52 баллами и отстает от «Брентфорда» на четыре пункта, что отыграть будет очень непросто. В прошлом туре «Фулхэм» поделил очки с «Кристал Пэлас» (2:2), а ранее выиграл на выезде у «Саутгемптона» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл только пять матчей из десяти последних в основное время

Четыре из шести последних матчей «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Юнайтед» выиграл восемь из десяти поединков с «Фулхэмом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играем на своем поле и постарается не разочаровать своих болельщиков, которые пришли посмотреть на красивый футбол. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.5 с букмекерской конторе Лига Ставок.