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«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Премьер-лиги (03.01.2022)

01 января 2022, 17:03

Ставки на футбольные матчи

3 января 2022 года «Манчестер Юнайтед» примет на стадионе «Олд Траффорд» «Вулверхэмптон». Игра состоится в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Великобритании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 5.90.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 31 балл. У команды девять побед, четыре ничьих и пять поражений. Коллектив забил 30 голов и пропустил 26 мячей. В последних матчах команда Ральфа Рангника показывает неплохой уровень игры — победа над «Бёрнли» со счетом 3:3, а также ничейный исход с «Ньюкаслом» 1:1 и выигрышная игра с «Норвичем» 0:1.

«Вулверхэмптон» идет на восьмой позиции в турнирной таблице. В активе этого клуба — 25 баллов. У команды семь побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах «волки» сыграли вничью с «Челси» 0:0, а также обыграли «Брайтон» 0:1 и уступили «Манчестер Сити» 1:0.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» выиграл один матч из последних пяти

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает вот уже восемь игр кряду

  • У «Вулверхэмптона» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70. «Манчестер Юнайтед» в последнее время много забивает и мало пропускает. «Вулверхэмптон» может навязать борьбу «красным дьяволам», но в итоге именно «манкунианцы» смогут заработать три балла.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.53 1.82 2.06 1.45 2.89
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.02 17.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 января в 01:09
Победа команды Манчестер Юнайтед в этом матче.
kvrgh36w84s6
kvrgh36w84s6
01 января в 19:19
Футбольный клуб Манчестер Юнайтед одержит победу.
qy7vk9t6vgz3
qy7vk9t6vgz3
01 января в 19:18
Футбольный клуб Манчестер Юнайтед выиграет матч.
shlomo
shlomo
01 января в 17:11
МЮ выиграет этот матч
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