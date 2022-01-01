«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Премьер-лиги (03.01.2022)

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01 января 2022, 17:03

3 января 2022 года «Манчестер Юнайтед» примет на стадионе «Олд Траффорд» «Вулверхэмптон». Игра состоится в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Великобритании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 5.90.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 31 балл. У команды девять побед, четыре ничьих и пять поражений. Коллектив забил 30 голов и пропустил 26 мячей. В последних матчах команда Ральфа Рангника показывает неплохой уровень игры — победа над «Бёрнли» со счетом 3:3, а также ничейный исход с «Ньюкаслом» 1:1 и выигрышная игра с «Норвичем» 0:1.

«Вулверхэмптон» идет на восьмой позиции в турнирной таблице. В активе этого клуба — 25 баллов. У команды семь побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 13 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах «волки» сыграли вничью с «Челси» 0:0, а также обыграли «Брайтон» 0:1 и уступили «Манчестер Сити» 1:0.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл один матч из последних пяти

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает вот уже восемь игр кряду

У «Вулверхэмптона» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70. «Манчестер Юнайтед» в последнее время много забивает и мало пропускает. «Вулверхэмптон» может навязать борьбу «красным дьяволам», но в итоге именно «манкунианцы» смогут заработать три балла.