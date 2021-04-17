«Мариуполь» — «Олимпик». Прогноз на матч чемпионата Украины (18.04.2021)

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вчера, 06:54

В 22-м туре УПЛ «Олимпик» сыграет на выезде с «Мариуполем». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает небольшое предпочтение «Мариуполю». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.5. Победа «Олимпика» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.02 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.79. Исход «обе забьют» котируется в 1.77.

Форма команд

«Мариуполь» идет на девятом месте и с конца ноября одержал всего одну победу. Команда находится в относительной безопасности от зоны вылета. В последнем туре «Мариуполь» крупно уступил «Шахтёру» (0:3), а туром ранее обыграл в результативном матче «Ингулец» (4:3).

«Олимпик» на данный момент является одной из худших команд чемпионата. Донецкий клуб очень давно не набирал очки и опережает идущий на последней строчке «Минай» на 2 очка. В последних двух турах «Олимпик» проиграл «Десне» (0:2) и «Колосу» (1:2).

Информация для ставок

«Мариуполь» выиграл 1 из последних 11 матчей в чемпионате

«Олимпик» проиграл 8 матчей подряд в УПЛ

«Олимпик» не может забить на выезде три матча подряд

В последних четырех матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Олимпик» выглядит совсем безнадежно и в 2021 году еще не набрал ни одного очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Мариуполя» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.