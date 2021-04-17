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«Мариуполь» — «Олимпик». Прогноз на матч чемпионата Украины (18.04.2021)

вчера, 06:54

В 22-м туре УПЛ «Олимпик» сыграет на выезде с «Мариуполем». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.173.16
Лига Ставок 2.25 3.30 3.20
Мелбет 2.24 3.28 3.30
1XBET 2.25 3.34 3.30

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает небольшое предпочтение «Мариуполю». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.5. Победа «Олимпика» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.02 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.79. Исход «обе забьют» котируется в 1.77.

Форма команд

«Мариуполь» идет на девятом месте и с конца ноября одержал всего одну победу. Команда находится в относительной безопасности от зоны вылета. В последнем туре «Мариуполь» крупно уступил «Шахтёру» (0:3), а туром ранее обыграл в результативном матче «Ингулец» (4:3).

«Олимпик» на данный момент является одной из худших команд чемпионата. Донецкий клуб очень давно не набирал очки и опережает идущий на последней строчке «Минай» на 2 очка. В последних двух турах «Олимпик» проиграл «Десне» (0:2) и «Колосу» (1:2).

Информация для ставок

  • «Мариуполь» выиграл 1 из последних 11 матчей в чемпионате
  • «Олимпик» проиграл 8 матчей подряд в УПЛ
  • «Олимпик» не может забить на выезде три матча подряд
  • В последних четырех матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Олимпик» выглядит совсем безнадежно и в 2021 году еще не набрал ни одного очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Мариуполя» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.50 1.79 2.04 1.42 2.87
Лига Ставок 2.55 1.47 1.80 1.94 1.44 2.65
Мелбет 1.83 1.97
1XBET 1.83 1.97
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sv_1969
sv_1969
вчера в 07:35
Хозяева не проиграют
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