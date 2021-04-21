«Мариуполь» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Украины (23.04.2021)

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вчера, 22:50

Интересную встречу двух коллективов подарит нам 23-й тур чемпионата Украины. «Мариуполь» принимает «Рух». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры не могут определить фаворита этого поединка. Поставить на победу как «Мариуполя», так и «Руха», предлагается по коэффициенту 2.65. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.01. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Мариуполь» идет на девятом месте и показывает переменные результаты. Команда находится в относительной безопасности от зоны вылета. За последние несколько матчей коллектив смог одержать всего одну победу, что не может радовать болельщиков. В прошлой игре «Мариуполь» сыграл вничью с «Олимпиком» (1:1), а туром ранее крупно проиграли «Шахтеру» (0:3).

«Рух» занимает последнее место в чемпионате, но за последние два тура команда набрала четыре очка, что может добавить оптимизма всем поклонникам этого клуба. Коллективу необходимо набирать очки в следующих матчах, чтобы покинуть последнее место и сохранить прописку в УПЛ на следующий сезон. В прошлых двух турах «Рух» сыграл вничью с «Ингульцом» (0:0) и обыграл «Минай» (2:0).

Информация для ставок

«Мариуполь» выиграл всего 1 из последних 12 матчей, а «Рух» одержал две победы в последних 15 поединках

Оба предыдущих матча между командами завершились исходом ТМ 1.5

Три из пяти последних домашних матчей «Мариуполя» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды не отличаются большим количеством забитых голов, поэтому предполагаем, что игра будет аккуратной и закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.