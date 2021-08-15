«Марсель» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

В заключительном матче второго тура чемпионата Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» сыграет против «Бордо». Изучив ставки букмекерских контор, мы предложили свой прогноз на поединок.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет тотальное предпочтение в этой игре отдают хозяевам поля. Сыграть победу «Марселя» сервис предлагает по коэффициенту 1.55, вероятность ничьи оценивается в 4.30, а победа «Бордо» доступна по котировке 6.20.
Эксперты букмекера также считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.02.
Форма команд
«Марсель» успешно начал новый сезон в чемпионате Франции. В стартовом туре южане отправились в гости к «Монпелье», где после перерыва они уступали в счете 0:2. Но результативная игра атаки во втором тайме позволила команде вырвать итоговую победу (3:2).
На финише прошлого розыгрыша Лиги 1 «Марсель» заметно прибавил, выдав успешную серию. Это позволило команде Хорхе Сампаоли закончить чемпионат на пятом месте с правом сыграть в групповой стадии Лиги Европы.
«Бордо» продолжает находиться в кризисе, который преследовал команду в прошлой кампании. В первой игре нового сезона «жирондинцы» принимали на своем поле «Клермон», которому они уступили со счетом 0:2.
Информация для ставок
- «Марсель» не проигрывал в 15 прошлых матчах с «Бордо» на своем поле
- В 6 предыдущих гостевых поединках «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка на ТБ(2,5)
- «Марсель» забивал минимум два гола в 3 предыдущих домашних поединках с «Бордо»
Прогноз
«Марсель» взял успешный старт в Лиге 1, компенсировав провалы в защите результативной атакой. В целом, хозяева предстоящей игры стабильно обыгрывают «Бордо» в родных стенах. Учитывая, что гости сейчас находятся в кризисе, предлагаем ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фамаликау» в матче с «Порту».