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«Марсель» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

сегодня, 00:34

В заключительном матче второго тура чемпионата Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» сыграет против «Бордо». Изучив ставки букмекерских контор, мы предложили свой прогноз на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.406.76
Фонбет 1.50 4.25 6.60
BetBoom 1.53 4.37 6.66

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет тотальное предпочтение в этой игре отдают хозяевам поля. Сыграть победу «Марселя» сервис предлагает по коэффициенту 1.55, вероятность ничьи оценивается в 4.30, а победа «Бордо» доступна по котировке 6.20.

Эксперты букмекера также считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Марсель» успешно начал новый сезон в чемпионате Франции. В стартовом туре южане отправились в гости к «Монпелье», где после перерыва они уступали в счете 0:2. Но результативная игра атаки во втором тайме позволила команде вырвать итоговую победу (3:2).

На финише прошлого розыгрыша Лиги 1 «Марсель» заметно прибавил, выдав успешную серию. Это позволило команде Хорхе Сампаоли закончить чемпионат на пятом месте с правом сыграть в групповой стадии Лиги Европы.

«Бордо» продолжает находиться в кризисе, который преследовал команду в прошлой кампании. В первой игре нового сезона «жирондинцы» принимали на своем поле «Клермон», которому они уступили со счетом 0:2.

Информация для ставок

  • «Марсель» не проигрывал в 15 прошлых матчах с «Бордо» на своем поле
  • В 6 предыдущих гостевых поединках «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка на ТБ(2,5)
  • «Марсель» забивал минимум два гола в 3 предыдущих домашних поединках с «Бордо»

Прогноз

«Марсель» взял успешный старт в Лиге 1, компенсировав провалы в защите результативной атакой. В целом, хозяева предстоящей игры стабильно обыгрывают «Бордо» в родных стенах. Учитывая, что гости сейчас находятся в кризисе, предлагаем ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фамаликау» в матче с «Порту».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.40 2.05 1.86 1.59 2.49
BetBoom 3.01 1.41 2.00 1.85 1.58 2.46
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