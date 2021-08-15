«Марсель» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

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сегодня, 00:34

В заключительном матче второго тура чемпионата Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» сыграет против «Бордо». Изучив ставки букмекерских контор, мы предложили свой прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет тотальное предпочтение в этой игре отдают хозяевам поля. Сыграть победу «Марселя» сервис предлагает по коэффициенту 1.55, вероятность ничьи оценивается в 4.30, а победа «Бордо» доступна по котировке 6.20.

Эксперты букмекера также считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Марсель» успешно начал новый сезон в чемпионате Франции. В стартовом туре южане отправились в гости к «Монпелье», где после перерыва они уступали в счете 0:2. Но результативная игра атаки во втором тайме позволила команде вырвать итоговую победу (3:2).

На финише прошлого розыгрыша Лиги 1 «Марсель» заметно прибавил, выдав успешную серию. Это позволило команде Хорхе Сампаоли закончить чемпионат на пятом месте с правом сыграть в групповой стадии Лиги Европы.

«Бордо» продолжает находиться в кризисе, который преследовал команду в прошлой кампании. В первой игре нового сезона «жирондинцы» принимали на своем поле «Клермон», которому они уступили со счетом 0:2.

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывал в 15 прошлых матчах с «Бордо» на своем поле

В 6 предыдущих гостевых поединках «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Марсель» забивал минимум два гола в 3 предыдущих домашних поединках с «Бордо»

Прогноз

«Марсель» взял успешный старт в Лиге 1, компенсировав провалы в защите результативной атакой. В целом, хозяева предстоящей игры стабильно обыгрывают «Бордо» в родных стенах. Учитывая, что гости сейчас находятся в кризисе, предлагаем ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фамаликау» в матче с «Порту».