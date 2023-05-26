«Марсель» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (27.05.2023)

1685086694

вчера, 10:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. Выбрать успех гостей можно по 7.5, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.2

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Марсель» в самые ответственные моменты в сезоне терял очки и теперь шансы на второе место минимальны. Команда занимает третье место с 73 баллами и отстает на пять пунктов от «Ланса». В предстоящей встрече с «Брестом», который уже сохранил свое место в Лиге 1, хозяева будут играть на победу. Два последних матча «Марселя» завершились победой над «Анже» (3:1) и выездным поражением от «Лилля» (1:2).

«Брест» провел хороший заключительный отрезок сезона и заранее обезопасил себя от понижения в классе Лиги 1. Команда на данный момент занимает 14 место с 41 баллом и на восемь пунктов опережает зону вылета. В выездном матче с «Марселем» гости постараются выглядеть достойно и возможно даже зацепиться за очки. В прошлом туре «Брест» обыграл на своем поле «Клермон» (2:1), а ранее переиграл «Осер» (1:0).

Информация для ставок

«Марсель» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Брест» не может победить на выезде уже четыре матча подряд

«Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Бреста»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» не имеет права терять очки, хотя ниже своего места опуститься уже не может. Тем не менее, предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.