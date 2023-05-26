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«Марсель» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (27.05.2023)

вчера, 10:38
Марсель

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. Выбрать успех гостей можно по 7.5, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.2

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.385.567.89
Pari 1.37 5.30 7.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Марсель» в самые ответственные моменты в сезоне терял очки и теперь шансы на второе место минимальны. Команда занимает третье место с 73 баллами и отстает на пять пунктов от «Ланса». В предстоящей встрече с «Брестом», который уже сохранил свое место в Лиге 1, хозяева будут играть на победу. Два последних матча «Марселя» завершились победой над «Анже» (3:1) и выездным поражением от «Лилля» (1:2).

«Брест» провел хороший заключительный отрезок сезона и заранее обезопасил себя от понижения в классе Лиги 1. Команда на данный момент занимает 14 место с 41 баллом и на восемь пунктов опережает зону вылета. В выездном матче с «Марселем» гости постараются выглядеть достойно и возможно даже зацепиться за очки. В прошлом туре «Брест» обыграл на своем поле «Клермон» (2:1), а ранее переиграл «Осер» (1:0).

Информация для ставок

  • «Марсель» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Брест» не может победить на выезде уже четыре матча подряд
  • «Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Бреста»
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» не имеет права терять очки, хотя ниже своего места опуститься уже не может. Тем не менее, предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.08 1.25 2.47 1.58 1.93 1.95
Pari 2.40 1.60
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:24
Оборона Марселя далека от идеала, в 36 турах команда пропустила 37 мячей, что в среднем больше одного за игру. А на самом финише чемпионата "провансальцы" и вовсе перестали играть на ноль, соперники стабильно огорчают их минимум по разу на протяжении шести туров кряду. А в 10 крайних таковых Марсель сохранил свои ворота вне прикосновенности всего раз. Брест за 36 поединков сезона настрелял 41 гол, что в среднем больше одного за игру. И в последнее время редко покидает поле без забитого мяча. В завершении отмечу, что в пяти последних очных поединках данных команд "пираты" стабильно огорчали своего оппонента. В первом круге текущего сезона отобрали у "провансальцев" очки (1-1). А в крайней личной встрече на "Велодроме" и вовсе выиграли (2-1).
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