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«Марсель» — «Монпелье»: прогноз на матч Лиги 1 (06.01.2021)

06 января 2021, 10:49

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч 18-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монпелье», который пройдет 6 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.183.453.66
Fonbet Live! 1.12 7.00 67.00
Лига ставок 2.20 3.15 3.60

Ставки букмекеров

Победа «Марселя» в этой игре идет за 2.15. Ставки на победу «Монпелье» букмекерская контора Мелбет принимает с коэффициентом 3.86, а ничья котируется в 3.42.

Согласно линии букмекера, много забитых мячей в этой встрече ждать не стоит. Исход с ТМ(2,5) можно взять за 1.80, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Марсель» из-за плохих результатов в последних турах выпал из первой четверки Лиги 1. Перед зимней паузой «провансальцы» проиграли в гостях «Ренну» и «Анже» (1:2), а дома не смогли переиграть «Реймс» (1:1).

Преимущество команды Андре-Виллаша Боаша в том, что она сыграла на два матча меньше, чем команды, идущие на данный момент в топ-4.

«Монпелье» тоже смазал концовку первой части сезона в чемпионате Франции. В пяти последних турах «паладины» победили только раз, когда оказались сильней «Ланса» (3:2) в гостях. Подопечные Мишеля Тер-Закаряна уступили ПСЖ (1:3), «Мецу» (0:2) и «Лиллю» (2:3).

В восьми гостевых играх «Монпелье» проиграл только один матч – три ничьих и четыре победы.

Информация для ставок

• «Монпелье» пропускал минимум два гола в пяти прошлых матчах
• «Монпелье» не проигрывал в семи предыдущих выездных поединках
• «Марсель» не проигрывал в шести последних матчах на своем поле
• «Марсель» не уступал «Монпелье» в шести матчах кряду на своем поле

Прогноз

Несмотря на статус фаворита, «Марселю» будет нелегко в противостоянии с «Монпелье», который отлично выступает в выездных играх.

Учитывая проблемы обеих команд в защите, предлагаем ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.90 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.183.453.66
Fonbet Live! 1.12 7.00 67.00
Лига ставок 2.20 3.15 3.60
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
06 января в 12:58
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Марсель»
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