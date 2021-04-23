«Майнц» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (24.04.2021)

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вчера, 07:24

В 31-м туре Бундеслиги «Бавария» приедет в гости к «Майнцу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекерская контора Мелбет называет «Баварию», поставить на победу которой можно по коэффициенту 1.25. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 11.5. Ничья принесет выигрыш по коэффициенту 6.8.

Тотал больше 3.5 мячей котируется в 1.84, в то время как низовой исход матча (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 2.03. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.68.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» после очередной осечки «Лейпцига» практически гарантировала себе чемпионство. Команда спокойно доигрывает сезон, и для гарантированного титула мюнхенцам не хватает одной победы. У «Баварии» существуют проблемы с травмированными игроками, но клубу должно хватить ресурсов, чтобы оформить чемпионство. В прошлом туре «Бавария» уверенно обыграла на своем поле «Байер» (2:0), а немного ранее в упорном поединке оказалась сильнее «Вольфсбурга» (3:2).

Еще недавно «Майнц» был в зоне вылета Бундеслиги, но за последние несколько туров команда смогла наладить свою игру и добиться желаемых результатов. Клуб давно не проигрывает, и отрыв от зоны вылета достиг 5 очков. В двух последних турах «Майнц» выиграл у «Кёльна» (3:2) и «Вердера» (1:0).

Информация для ставок

«Майнц» не проигрывает 6 матчей подряд в Бундеслиге, а «Бавария» идет без поражений уже 8 туров

«Бавария» проиграла всего один матч на выезде из последних десяти во всех турнирах

«Майнц» не может обыграть клуб из Мюнхена на протяжении десяти поединков

Пять из шести последних матчей команд заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» практически решила вопрос с чемпионским титулом, поэтому есть вероятность, что на поле выйдет несколько игроков резерва. «Майнц» находится в хорошей форме и может побороться за очки. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.