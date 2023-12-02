«Майнц» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (03.12.2023)

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сегодня, 16:38

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Майнц» остается одной из худших команд Бундеслиги в этом сезоне и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Коллектив набрал всего восемь баллов, но чтобы выйти из зоны вылета, ему необходимо отыграть один пункт. В домашней встрече с не таким грозным как раньше «Фрайбургом» у хозяев может все получиться. Два последних матча «Майнца» завершились ничьими с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Дармштадтом» (0:0).

«Фрайбург» имеет проблемы с результатами в последние месяцы, а статистика забитых и пропущенных мячей оставляет желать лучшего (15:23). Команда располагается на девятом месте с 15 баллами и всего на один пункт отстает от «Вольфбсурга». Чтобы вернуться хотя бы в зону еврокубков гостям необходимо стабильнее набирать очки. В матче Лиги Европы «Фрайбург» разгромил «Олимпиакос» (5:0), а в Бундеслиге поделил очки с «Дармштадтом» (1:1).

Информация для ставок

«Майнц» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл четыре из десяти последних выездных поединков

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды не отличаются особой результативностью в личных встречах и в этот раз не стоит ожидать большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.