«Майнц» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Майнц» остается одной из худших команд Бундеслиги в этом сезоне и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Коллектив набрал всего восемь баллов, но чтобы выйти из зоны вылета, ему необходимо отыграть один пункт. В домашней встрече с не таким грозным как раньше «Фрайбургом» у хозяев может все получиться. Два последних матча «Майнца» завершились ничьими с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Дармштадтом» (0:0).
«Фрайбург» имеет проблемы с результатами в последние месяцы, а статистика забитых и пропущенных мячей оставляет желать лучшего (15:23). Команда располагается на девятом месте с 15 баллами и всего на один пункт отстает от «Вольфбсурга». Чтобы вернуться хотя бы в зону еврокубков гостям необходимо стабильнее набирать очки. В матче Лиги Европы «Фрайбург» разгромил «Олимпиакос» (5:0), а в Бундеслиге поделил очки с «Дармштадтом» (1:1).
Информация для ставок
- «Майнц» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Фрайбург» проиграл четыре из десяти последних выездных поединков
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды не отличаются особой результативностью в личных встречах и в этот раз не стоит ожидать большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.