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«Мец» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (23.02.2024)

вчера, 12:18
Лион

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Лиона» составляет 1.75. Поставить на «Мец» можно за 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Мец» не может выиграть уже несколько матчей подряд и находится в зоне вылета, а именно на 17 месте. В активе клуба 17 очков и отставание сразу от трех ближайших соперников на три пункта. Чтобы побороться за сохранение прописки коллективу необходимо уже сейчас начинать стабильно набирать очки. В прошлом туре «Мец» крупно проиграл на выезде «Монпелье» (0:3), а ранее сыграл вничью на выезде с «Марселем» (1:1).

«Лион» демонстрирует всем болельщика, что преодолел очень сильный кризис внутри клуба и добился уже четырех побед подряд. Команда на данный момент вышла на 11 место с 25 баллами и старается с каждым туром отдаляться от зоны вылета. Гости будут иметь хорошую возможность набрать еще три важных балла в игре с аутсайдером Лиги 1. Два последних матча «Лиона» завершились победами над «Ниццей» (1:0) и «Монпелье» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Мец» проиграл восемь из десяти последних поединков при одной победе
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лион» выиграл лишь один поединок у «Меца» из пяти при двух поражениях

Прогноз

«Мец» судя по статистике, является сложным соперником для «Лиона», но предполагаем, что в этот раз у гостей проблем не должно возникнуть. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лиона» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
4vpys7ny9p7x
4vpys7ny9p7x
вчера в 13:39
На мой взгляд, ничья может быть наиболее вероятным исходом, учитывая историю личных встреч между этими двумя командами.
Вещий
Вещий
вчера в 12:27
Как показывают личные встречи клубов, Мец постоянно вставляет палки в колеса Лиону, однако если рассматривать те матчи, которые прошли на арене Стад Сен-Симфориен, то станет ясно, Лион умеет здесь работать. Если непосредственно к цифрам, то за 5-ть последних таких встреч, в активе хозяев поля лишь 1 победа, а в остальном же гости увозили домой победу в 4-х случаях. Что касается тотала, то здесь важно понимать, что в нынешних реалиях матчи данных коллективов редко наполнены множеством голов, и к примеру в среднем за поединок Лиона забивается 2.59 мяча, а у Меца 2.41. То есть такой вариант как Х2+ТМ3.5 смотрится вполне логично.
Гость
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