«Мец» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (23.02.2024)

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вчера, 12:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Лиона» составляет 1.75. Поставить на «Мец» можно за 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Мец» не может выиграть уже несколько матчей подряд и находится в зоне вылета, а именно на 17 месте. В активе клуба 17 очков и отставание сразу от трех ближайших соперников на три пункта. Чтобы побороться за сохранение прописки коллективу необходимо уже сейчас начинать стабильно набирать очки. В прошлом туре «Мец» крупно проиграл на выезде «Монпелье» (0:3), а ранее сыграл вничью на выезде с «Марселем» (1:1).

«Лион» демонстрирует всем болельщика, что преодолел очень сильный кризис внутри клуба и добился уже четырех побед подряд. Команда на данный момент вышла на 11 место с 25 баллами и старается с каждым туром отдаляться от зоны вылета. Гости будут иметь хорошую возможность набрать еще три важных балла в игре с аутсайдером Лиги 1. Два последних матча «Лиона» завершились победами над «Ниццей» (1:0) и «Монпелье» (2:1).

Информация для ставок

«Лион» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мец» проиграл восемь из десяти последних поединков при одной победе

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лион» выиграл лишь один поединок у «Меца» из пяти при двух поражениях

Прогноз

«Мец» судя по статистике, является сложным соперником для «Лиона», но предполагаем, что в этот раз у гостей проблем не должно возникнуть. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лиона» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.