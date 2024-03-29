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«Мец» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (30.03.2024)

вчера, 13:39
Монако

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Меца», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Мец» старается набирать очки в последних матчах, и хотя команда идет в зоне вылета, для нее еще ничего не потеряно. Сейчас коллектив занимает 17 место с 23 баллами и отстает от спасительного места всего на два пункта. Даже в поединке с «Монако» хозяева вполне могут побороться за очки, особенно если поведут в счете. Два последних поединка «Меца» завершились ничьей с «Труа» (0:0) и поражением от «Реймса» (1:2).

«Монако» борется за самые высокие места и хочет финишировать на втором месте, ведь «ПСЖ» реально догнать лишь теоретически. Команда идет на третьей позиции и уступает «Бресту» всего один пункт, поэтому нуждается в победе и серьезно готовится ко встрече с «Мецом». В случае успеха гости так же не подпустят к себе ближе, чем на три очка «Лилль», который также метит в первую тройку. В прошлой игре «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2), а ранее на выезде минимально переиграл «Страсбур» (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Меца» завершились исходом «обе забьют»
  • «Монако» выиграл три последних выездных поединка подряд
  • «Мец» проиграл «Монако» четыре из пяти последних встреч
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Монако» будет прикладывать все усилия для достижения результата, ведь матчей осталось совсем не много. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.63.

Все комментарии
pv3v5w9w4747
pv3v5w9w4747
вчера в 15:09
У Монако задачи совсем другие, ведь команда борется за место в топ-3, дабы в дальнейшем попробовать свои силы в самом престижном турнире Европы - Лиге Чемпионов. И пока дела у коллектива идут наилучшим образом (3 место), но все равно расслабляться слишком рано, ведь преследователи не дремлят. И естественно как минимум в атакующем плане от Монако не стоит ждать осечки, поскольку команда на данный момент 2-ая по результативности в чемпионате, и забивает она в среднем порядка 1.81 голов.
8qheye6csba5
8qheye6csba5
вчера в 15:07
Мец находится в таком положении, когда нужно не размениваться на мелочи, и идти ва-банк, ведь коллектив располагается в зоне вылета, и с каждым туром времени на спасение становится все меньше и меньше. Соответственно в таких условиях Мец обязан как минимум забивать, да и надо сказать, что в последнее время у него это не плохо получается, и к слову, в крайних 11-ти официальных матчах клуб оставался вне реализации всего лишь 3 раза.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:58
Нужно заметить, что в последнее время коллективы редко демонстрируют пассивность в личных встречах, и к примеру как в 2022 году, так и в 2023 Монако и Мец обменивались голами на постоянной основе (2 матча). Конечно сейчас клубы располагаются на разных полюсах турнирной таблицы, и в соотношение сил Монако естественно выглядит надежнее, но все-таки Мец прижат к стенке, клубу нечего терять, а значит на пропущенный гол, он должен обязательно отвечать забитым.
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