«Мец» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (30.03.2024)

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вчера, 13:39

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Меца», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Мец» старается набирать очки в последних матчах, и хотя команда идет в зоне вылета, для нее еще ничего не потеряно. Сейчас коллектив занимает 17 место с 23 баллами и отстает от спасительного места всего на два пункта. Даже в поединке с «Монако» хозяева вполне могут побороться за очки, особенно если поведут в счете. Два последних поединка «Меца» завершились ничьей с «Труа» (0:0) и поражением от «Реймса» (1:2).

«Монако» борется за самые высокие места и хочет финишировать на втором месте, ведь « ПСЖ » реально догнать лишь теоретически. Команда идет на третьей позиции и уступает «Бресту» всего один пункт, поэтому нуждается в победе и серьезно готовится ко встрече с «Мецом». В случае успеха гости так же не подпустят к себе ближе, чем на три очка «Лилль», который также метит в первую тройку. В прошлой игре «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2), а ранее на выезде минимально переиграл «Страсбур» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Меца» завершились исходом «обе забьют»

«Монако» выиграл три последних выездных поединка подряд

«Мец» проиграл «Монако» четыре из пяти последних встреч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Монако» будет прикладывать все усилия для достижения результата, ведь матчей осталось совсем не много. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.63.