«Мец» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (30.03.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Меца», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.
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сегодня, 19:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Мец» старается набирать очки в последних матчах, и хотя команда идет в зоне вылета, для нее еще ничего не потеряно. Сейчас коллектив занимает 17 место с 23 баллами и отстает от спасительного места всего на два пункта. Даже в поединке с «Монако» хозяева вполне могут побороться за очки, особенно если поведут в счете. Два последних поединка «Меца» завершились ничьей с «Труа» (0:0) и поражением от «Реймса» (1:2).
«Монако» борется за самые высокие места и хочет финишировать на втором месте, ведь «ПСЖ» реально догнать лишь теоретически. Команда идет на третьей позиции и уступает «Бресту» всего один пункт, поэтому нуждается в победе и серьезно готовится ко встрече с «Мецом». В случае успеха гости так же не подпустят к себе ближе, чем на три очка «Лилль», который также метит в первую тройку. В прошлой игре «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2), а ранее на выезде минимально переиграл «Страсбур» (1:0).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Меца» завершились исходом «обе забьют»
- «Монако» выиграл три последних выездных поединка подряд
- «Мец» проиграл «Монако» четыре из пяти последних встреч
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Монако» будет прикладывать все усилия для достижения результата, ведь матчей осталось совсем не много. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.63.