«Мец» — «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

1629573978

вчера, 22:26

В рамках третьего тура чемпионата Франции состоится встреча между «Мецем» и «Реймсом».

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этом матче букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Меца» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.38, ничья находится на отметке 2.98, а победа «Реймса» котируется в 3.70.

Эксперты сервиса также отдают предпочтение низовому формату в этой игре. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.64, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

За два первых тура в новом сезоне Лиги 1 «Мец» смог пополнить свой счет на один балл. В стартовой игре чемпионата Франции «бордовые» принимали на домашней арене действующего победителя лиги «Лилль», который они переигрывали со счетом 3:1, но упустили победу в концовке встречи – ничья 3:3. После этого «Мец» отправился в гости к «Нанту», где команда потерпела сухое поражение со счетом 0:2. Этими поединками сегодняшние хозяева продлили серию без побед в чемпионате до пяти туров.

«Реймс», который недавно продал своего нападающего в «Вильярреал», несколько лучше начал сезон. В дебютном поединке «красно-белые» смогли выстоять в гостях у «Ниццы» (0:0), после «Реймс» избежал домашнего поражения от «Монпелье» — ничья 3:3. С игр прошлого сезона серия без побед «Реймса» в Лиге 1 достигла десяти туров.

Информация для ставок

• «Мец» не побеждал в 9 последних домашних матчах Лиги 1

• В 5 из 6 предыдущих встреч соперников прошла ставка ТМ(2,5)

• «Мец» не проигрывал в 8 прошлых домашних матчах против «Реймса»

Прогноз

Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку – «Мец» не проиграет и ТМ (3,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.