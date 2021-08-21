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«Мец» — «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

вчера, 22:26

В рамках третьего тура чемпионата Франции состоится встреча между «Мецем» и «Реймсом».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.053.65
Фонбет 2.35 2.90 3.55
Мелбет 2.41 3.01 3.74
BetBoom 2.37 3.02 3.57

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этом матче букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Меца» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.38, ничья находится на отметке 2.98, а победа «Реймса» котируется в 3.70.

Эксперты сервиса также отдают предпочтение низовому формату в этой игре. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.64, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

За два первых тура в новом сезоне Лиги 1 «Мец» смог пополнить свой счет на один балл. В стартовой игре чемпионата Франции «бордовые» принимали на домашней арене действующего победителя лиги «Лилль», который они переигрывали со счетом 3:1, но упустили победу в концовке встречи – ничья 3:3. После этого «Мец» отправился в гости к «Нанту», где команда потерпела сухое поражение со счетом 0:2. Этими поединками сегодняшние хозяева продлили серию без побед в чемпионате до пяти туров.

«Реймс», который недавно продал своего нападающего в «Вильярреал», несколько лучше начал сезон. В дебютном поединке «красно-белые» смогли выстоять в гостях у «Ниццы» (0:0), после «Реймс» избежал домашнего поражения от «Монпелье» — ничья 3:3. С игр прошлого сезона серия без побед «Реймса» в Лиге 1 достигла десяти туров.

Информация для ставок

• «Мец» не побеждал в 9 последних домашних матчах Лиги 1
• В 5 из 6 предыдущих встреч соперников прошла ставка ТМ(2,5)
• «Мец» не проигрывал в 8 прошлых домашних матчах против «Реймса»

Прогноз

Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку – «Мец» не проиграет и ТМ (3,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.77 1.62 2.43
Мелбет 1.66 2.43
BetBoom 2.15 1.74 1.64 2.34 1.33 3.46
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