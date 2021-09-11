«Мец» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

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сегодня, 12:43

В рамках пятого тура чемпионата Франции «Мец» на своем поле сыграет против «Труа».

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет представила такие ставки на основные исходы этой встречи: заключить пари на победу «Меца» предлагается по коэффициенту 2.35, ничья идет с котировкой 3.38, а победа «Труа» оценена в 3.26.

Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

К пятому туру чемпионата Франции «Мец» подходит без побед. «Бордовые» три из четырех поединков свели к ничейным результатам, разделив очки с «Лиллем» (3:3), «Реймсом» (1:1) и «Клермоном» (2:2) в последней игре.

«Труа» на данный момент примеряет на себе статус главного аутсайдера Лиги 1. Возвращение в элитный дивизион Франции команда отметила тремя поражениями, которые случились в противостояниях с ПСЖ (1:2), «Клермоном» (0:2) и «Монако» (1:2). Единственный балл футболисты «Труа» набрали в ничейной игре со «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

• 3 прошлых домашних матча в Лиге 1 «Мец» сыграл вничью

• В 3 последних встречах команд на поле «Меца» выиграла ставка ТМ(2,5)

• В 2 предыдущих гостевых играх «Труа» в Лиге 1 больше двух голов не забивалось

Прогноз

На этот матч стоит рассмотреть ставку ТМ(2,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.78.