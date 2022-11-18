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Мексика – Польша. Прогноз на матч чемпионата мира (22.11.2022)

сегодня, 12:15
Мексика

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют команду Польши, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. В случае победы Мексики зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.823.152.81
Лига Ставок 2.80 3.05 2.80
Мелбет 2.72 3.18 2.78
1XBET 2.78 3.10 2.78

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Мексики заняла второе место в группе квалификации, проиграв сборной Канаде лишь по дополнительным показателям. Очень трудно представить, чего ждать от этой сборной на турнире, поэтому в какой-то степени ее результаты будут зависеть от первого поединка и набранных в нем очков. В прошлой товарищеской встрече сборная Мексики проиграла команде Швеции (1:2), а ранее крупно обыграла Ирак (4:0).

Сборная Польши прошла через сетку плей-офф, однако сыграла всего один матч, так как матч со сборной России не состоялся. Поляки в последнее время являются завсегдатаями крупных турниров, а в завершающей стадии имеют исполнителя, о котором мечтают некоторые топ-сборные Европы. Два последних матча сборной Польши завершились победой в товарищеском матче над Чили (1:0) и успехом в Лиге Наций с Уэльсом (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча сборной Польши завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Мексика проиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Две из четыре последних встреч между сборными завершились ничейным результатом
  • Три из четырех матчей Польши и Мексики завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что встреча будет примерно равной, а ее исход определит всего один забитый мяч. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.83 1.60 2.45 1.28 3.89
Лига Ставок 1.97 1.81 1.54 2.44
Мелбет 1.58 2.48
1XBET 1.58 2.48
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:09
Думаю что скатают ничейку!
Гость
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