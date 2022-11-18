Мексика – Польша. Прогноз на матч чемпионата мира (22.11.2022)

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сегодня, 12:15

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют команду Польши, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. В случае победы Мексики зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Мексики заняла второе место в группе квалификации, проиграв сборной Канаде лишь по дополнительным показателям. Очень трудно представить, чего ждать от этой сборной на турнире, поэтому в какой-то степени ее результаты будут зависеть от первого поединка и набранных в нем очков. В прошлой товарищеской встрече сборная Мексики проиграла команде Швеции (1:2), а ранее крупно обыграла Ирак (4:0).

Сборная Польши прошла через сетку плей-офф, однако сыграла всего один матч, так как матч со сборной России не состоялся. Поляки в последнее время являются завсегдатаями крупных турниров, а в завершающей стадии имеют исполнителя, о котором мечтают некоторые топ-сборные Европы. Два последних матча сборной Польши завершились победой в товарищеском матче над Чили (1:0) и успехом в Лиге Наций с Уэльсом (1:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча сборной Польши завершились исходом «обе забьют — нет»

Мексика проиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Две из четыре последних встреч между сборными завершились ничейным результатом

Три из четырех матчей Польши и Мексики завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что встреча будет примерно равной, а ее исход определит всего один забитый мяч. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.