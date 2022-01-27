«Мидлсбро» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.01.2022)

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вчера, 16:52

29 января 2022 года «Мидлсбро» встретится с «Ковентри Сити». Этот поединок пройдет в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Матч состоится на арене «Риверсайд» в Мидлсбро. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этой игре, по мнению букмекеров, фаворитом является «Мидлсбро» по коэффициенту 2.07. Ничейный исход оценивается в 3.35. Победу «Ковентри Сити» оценили в 3.70. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

«Мидлсбро» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Мидлсбро» выглядит очень хорошо, за исключением одного поединка, который клуб проиграл. У «Мидлсбро» поражение от «Блэкберн Роверс» со счетом 1:0, а также победы над «Редингом» 2:1 и над «Блэкпулом» 1:2.

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 баллов. У команды 11 побед, семь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 30 мячей. В последних матчах «Ковентри» показывает неплохой уровень игры, но часто теряет очки — поражение от КПР со счетом 1:2, а также победы над «Сток Сити» 1:0 и над «Петерборо Юнайтед» 1:4.

Информация для ставок

«Ковентри Сити» проиграл два матча из последних пяти

«Мидлсбро» проиграл одну игру из последних пяти

У «Ковентри Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.90. «Ковентри» в последних матчах очень много забивает, грядущая встреча не станет исключением из правил.