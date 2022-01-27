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«Мидлсбро» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.01.2022)

вчера, 16:52

29 января 2022 года «Мидлсбро» встретится с «Ковентри Сити». Этот поединок пройдет в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Матч состоится на арене «Риверсайд» в Мидлсбро. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.13 3.48 3.58
1XBET 2.13 3.48 3.58
BetBoom 2.10 3.32 3.67

Ставки букмекеров

В этой игре, по мнению букмекеров, фаворитом является «Мидлсбро» по коэффициенту 2.07. Ничейный исход оценивается в 3.35. Победу «Ковентри Сити» оценили в 3.70. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

«Мидлсбро» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и девять поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Мидлсбро» выглядит очень хорошо, за исключением одного поединка, который клуб проиграл. У «Мидлсбро» поражение от «Блэкберн Роверс» со счетом 1:0, а также победы над «Редингом» 2:1 и над «Блэкпулом» 1:2.

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 баллов. У команды 11 побед, семь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 30 мячей. В последних матчах «Ковентри» показывает неплохой уровень игры, но часто теряет очки — поражение от КПР со счетом 1:2, а также победы над «Сток Сити» 1:0 и над «Петерборо Юнайтед» 1:4.

Информация для ставок

  • «Ковентри Сити» проиграл два матча из последних пяти
  • «Мидлсбро» проиграл одну игру из последних пяти
  • У «Ковентри Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.90. «Ковентри» в последних матчах очень много забивает, грядущая встреча не станет исключением из правил.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.76 2.18
1XBET 1.76 2.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:34
Победа команды Мидлсбро в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:37
Игра на три результата
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