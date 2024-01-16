«Мидлсбро» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

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вчера, 10:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам поля. На победу «Мидлсбро» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить с коэффициентом 1.27. Ничейный результат котируется за 5.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 11.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.6. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 2.15.

Форма команд

«Мидлсбро» борется за зону плей-офф Чемпионшипа и на данный момент занимает лишь десятое место в таблице. Команда набрала 39 баллов и всего на один пункт отстает от необходимой шестой позиции. В домашней встрече с последней командой чемпионата от коллектива ждут уверенной и досрочной победы. В прошлом туре «Мидлсбро» обыграл на выезде «Миллуол» (3:1).

«Ротерхем» остается на последней ступеньке турнирной таблицы Чемпионшипа, но ситуация команды не выглядит совсем безнадежно. В активе клуба 18 баллов, что всего на три меньше, чем у ближайшего соперника. Таким образом несколько подряд удачных поединков, смогут сильно увеличить шансы команды на сохранение прописки. Два последних матча «Ротерхэма» завершились поражениями от «Сток Сити» (0:1) и «Фулхэма» в кубке ФА (0:1).

Информация для ставок

«Мидлсбро» проиграл четыре поединка из десяти последних при шести победах

«Ротерхем» выиграл лишь один матч на выезде из последних десяти

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды не играют результативно между собой в последнее время и сейчас вряд ли стоит ожидать большого количества голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.