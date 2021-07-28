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«Мидтьюлланд» — «Селтик». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

вчера, 05:38

В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланд» примет дома «Селтик». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига чемпионов 2021/2022
Мидтьюлланд
Селтик
2 : 1
завершен в доп. время
вчера, 20:45
1 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.603.352.86
Фонбет Live! 9.00 1.20 9.00
Мелбет 2.54 3.42 2.90
1XBET 2.49 3.26 2.70
BetBoom 2.49 3.31 2.86

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Мидтьюлланду». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4, победа «Селтика» котируется в 2.8. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.4.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) также оценивается в 1.92. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.72.

Форма команд

«Мидтьюлланд» смог доставить сопернику много неприятностей в первой выездной встрече, в итоге игра завершилась вничью (1:1). Также команда провела матч в рамках чемпионата Дании, где смогла обыграть «Ольборг» (0:1).

Шотландский «Селтик», недавно усилившийся защитником «Рубина», между двумя матчами квалификации Лиги чемпионов провел товарищескую встречу с «Вест Хэмом», которому уступил с крупным счетом 2:6.

Информация для ставок

  • «Мидтьюлланд» забивает и пропускает в пяти из шести последних матчей
  • Безвыигрышная серия «Селтика» составляет четыре поединка
  • «Мидтьюлланд» забивает минимум 1 гол в 13 играх подряд
  • В трех из четырех последних матчей «Селтика» сыграла ставка на ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает встреча примерно равных по силе соперников. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.53 1.79 2.08
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.15 1.78
BetBoom 2.65 1.48 1.84 1.96 1.47 2.68
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:37
Хозяева не проиграют
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