«Мидтьюлланд» — «Селтик». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

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вчера, 05:38

В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланд» примет дома «Селтик». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Мидтьюлланду». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4, победа «Селтика» котируется в 2.8. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.4.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) также оценивается в 1.92. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.72.

Форма команд

«Мидтьюлланд» смог доставить сопернику много неприятностей в первой выездной встрече, в итоге игра завершилась вничью (1:1). Также команда провела матч в рамках чемпионата Дании, где смогла обыграть «Ольборг» (0:1).

Шотландский «Селтик», недавно усилившийся защитником «Рубина», между двумя матчами квалификации Лиги чемпионов провел товарищескую встречу с «Вест Хэмом», которому уступил с крупным счетом 2:6.

Информация для ставок

«Мидтьюлланд» забивает и пропускает в пяти из шести последних матчей

Безвыигрышная серия «Селтика» составляет четыре поединка

«Мидтьюлланд» забивает минимум 1 гол в 13 играх подряд

В трех из четырех последних матчей «Селтика» сыграла ставка на ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает встреча примерно равных по силе соперников. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 3.4.