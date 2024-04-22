«Милан» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (22.04.2024)

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сегодня, 13:33

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.1. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.82. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Милан» не смог противостоять «Роме» в Лиге Европы (0:1, 1:2) и покинул турнир, что означает для команды практически завершение сезона. Сейчас она занимает второе место в Серии А с набранными 69 баллами и на пять пунктов опережает «Ювентус». В случае поражения от «Интера», «россонери» могут еще ближе подпустить к себе конкурента, но ниже третьего места по итогам сезона они вряд ли опустятся. В последней игре в рамках чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3).

«Интер» спокойно идет к своему чемпионству в Италии, изредка допуская ничейные результаты, что позволяет делать отрыв от ближайшего соперника в 14 очков. Команда набрала уже 83 пункта и не имеет проблем в Серии А, но игра с «Миланом» слишком принципиальна и дело тут далеко не в турнирном положении, поэтому стоит ждать от гостей максимально боевой состав. Два последних матча «Интера» завершились ничьей с «Кальяри» (2:2) и выездной победой над «Удинезе» (2:1).

Информация для ставок

«Интер» не проигрывает в основное время уже больше 25 матчей подряд

«Милан» не может выиграть уже три матча подряд

«Интер» выиграл пять последних матчей с «Миланом»

Четыре из пяти последних поединков между клубами заканчивались исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Эта встреча без сомнений считается центральным матчем туре, хоть и вынесена на понедельник. Предполагаем, что «Интер» окажется сильнее, а сделать на него ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.