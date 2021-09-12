«Милан» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 12:21

В 3-м туре чемпионата Италии «Лацио» приедет в гости к серебряному призеру прошлого сезона – «Милану». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 2.2. Поверить в успех «Лацио» любой игрок может по коэффициенту 3.3. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.26. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Лацио» выдал хороший старт чемпионата, выиграв обе игры. Команда занимает текущее первое место по дополнительным показателям. «Лацио» рассчитывает на самые высокие места и имеет высококлассных футболистов, которые готовы составить конкуренцию грандам итальянского футбола. Последние два матча клуб выиграл у «Специи» (6:1), а ранее команда обыграла «Эмполи» (3:1).

«Милан» совсем скоро стартует в Лиге Чемпионов спустя несколько лет. Поэтому тренерский штаб должен правильно распределить нагрузку на своих футболистов. Команда выиграла первые два матча в чемпионате, что добавляет игрокам уверенности в собственных силах. Предстоящий матч обещает быть интересным не только для поклонников этих клубов, но и для нейтральных болельщиков. В прошлой игре «Милан» крупно обыграл на своем поле «Кальяри», а неделей ранее оказался сильнее «Сампдории» (1:0).

Информация для ставок

«Лацио» не проигрывает уже семь матчей подряд (включая товарищеские встречи)

Последние три домашних матча «Милана» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Клубы выиграли по три раза в последних шести личных встречах

Пять из семи последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Милан» и «Лацио» хорошо начали сезон, поэтому данный поединок будет более принципиальный. Предполагаем, что обе команды смогут поразить ворота друг друга. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57.