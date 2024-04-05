«Милан» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (06.04.2024)

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сегодня, 12:07

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.37. В то время на победу гостей коэффициент составляет 8.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 5.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.73. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Милан» находится в отличной форме и имеет целую серию побед в различных турнирах. Команда занимает второе место в Серии А с 65 баллами, но отстает от «Интера» на 14 баллов и не имеет реальных шансов догнать конкурента. В свою очередь «россонери» идут впереди «Ювентуса» на шесть очков, и чтобы не подпускать туринцев ближе, нуждаются в победе над «Лечче». Два последних матча «Милана» завершились выездными победами над «Миланом» (2:1) и «Вероной» (3:1).

«Лечче» пытается цепляться за очки во всех возможных ситуациях, ведь еще далеко не гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон. Перед стартом очередного тура команда идет на 13 месте с 29 баллами и опережает зону вылета лишь на четыре пункта. Любые набранные баллы с «Миланом» на выезде станут большим успехом для гостей. В прошлом туре «Лечче» поделил очки с «Ромой» (0:0), а ранее одолел на выезде «Салернитану» (1:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах

«Лечче» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Милана»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» играет на своем поле и обязан обыгрывать нынешнего соперника, чтобы еще больше закрепиться на втором месте и не давать шансов конкуренту. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.37 в букмекерской конторе Лига Ставок.