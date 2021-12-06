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«Милан» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

сегодня, 11:42

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сыграет против «Ливерпуля». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.903.32
Фонбет 2.08 3.75 3.25
1XBET 2.14 3.92 3.40
BetBoom 2.11 3.87 3.32

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла компания Фонбет, «Милан» считается фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля можно разместить по коэффициенту 2.10, ничья оценивается в 3.80, а победа «Ливерпуля» идет по котировке 3.30.

Также букмекер считает, что в Италии команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ(2,5) голов идет по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Казалось, что после трех стартовых поражений в Лиге чемпионов «Милан» не будет претендовать на проход в плей-офф. Однако домашняя ничья с «Порту» (1:1) в совокупности с гостевой победой в Мадриде над «Атлетико» (1:0) сохранили представителю Италии шансы продолжить выступления в самом престижном клубном турнире Европы.

Для этого «россонери» нужно брать три очка в домашней встрече с «Ливерпулем», у которого уже нет турнирной мотивации, поскольку «красные» выиграли все пять матчей квартета с общим счетом 15:5, досрочно забронировав за собой первую позицию.

Накануне очной встречи соперники синхронно победили в национальных чемпионатах. И если «Милан» легко обыграл дома «Салернитану» (2:0), сэкономив силы, то «Ливерпуль» вырвал гостевую победу над «Вулверхэмптоном» только в компенсированное время (1:0).

Информация для ставок

  • В 3 прошлых домашних матчах «Милана» в Лиге чемпионов сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Ливерпуль» не пропускал больше одного гола в 4 из прошлых 5 выездных игр во всех турнирах
  • «Милан» завершил на ТМ(2,5) 4 из последних 5 домашних поединков во всех соревнованиях

Прогноз

«Ливерпуль», который не мотивирован побеждать, наверняка задействует существенную ротацию на этот матч. К тому же, у представителя Англии сейчас намечается плотный график, в ходе которого, важно избежать травм. «Милан» же устроит только победа в этой игре, поэтому предлагаем ставку на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.72 1.30 2.28 1.68 1.79 2.12
1XBET 2.33 1.70
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Все комментарии
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hfzwhv5wx245
сегодня в 12:11
Футбольный клуб Милан одержит победу.
8t7tnpjjce94
8t7tnpjjce94
сегодня в 12:10
Футбольный клуб Милан выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Ливеру ничего не надо, а Милану ой как надо
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