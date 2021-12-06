«Милан» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

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сегодня, 11:42

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сыграет против «Ливерпуля». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла компания Фонбет, «Милан» считается фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля можно разместить по коэффициенту 2.10, ничья оценивается в 3.80, а победа «Ливерпуля» идет по котировке 3.30.

Также букмекер считает, что в Италии команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ (2,5) голов идет по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Казалось, что после трех стартовых поражений в Лиге чемпионов «Милан» не будет претендовать на проход в плей-офф. Однако домашняя ничья с «Порту» (1:1) в совокупности с гостевой победой в Мадриде над «Атлетико» (1:0) сохранили представителю Италии шансы продолжить выступления в самом престижном клубном турнире Европы.

Для этого «россонери» нужно брать три очка в домашней встрече с «Ливерпулем», у которого уже нет турнирной мотивации, поскольку «красные» выиграли все пять матчей квартета с общим счетом 15:5, досрочно забронировав за собой первую позицию.

Накануне очной встречи соперники синхронно победили в национальных чемпионатах. И если «Милан» легко обыграл дома «Салернитану» (2:0), сэкономив силы, то «Ливерпуль» вырвал гостевую победу над «Вулверхэмптоном» только в компенсированное время (1:0).

Информация для ставок

В 3 прошлых домашних матчах «Милана» в Лиге чемпионов сыграла ставка ТМ(2,5)

«Ливерпуль» не пропускал больше одного гола в 4 из прошлых 5 выездных игр во всех турнирах

«Милан» завершил на ТМ(2,5) 4 из последних 5 домашних поединков во всех соревнованиях

Прогноз

«Ливерпуль», который не мотивирован побеждать, наверняка задействует существенную ротацию на этот матч. К тому же, у представителя Англии сейчас намечается плотный график, в ходе которого, важно избежать травм. «Милан» же устроит только победа в этой игре, поэтому предлагаем ставку на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.