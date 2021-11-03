«Мирандес» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (03.11.2021)

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03 ноября 2021, 14:15

3 ноября «Мирандес» примет «Луго» в рамках 14-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Мирандес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа «Луго» в 3.85.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Мирандес» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 баллов. В последних поединках испанский коллектив сыграл вничью с «Сарагосой», а также проиграл «Альмерии» и «Жироне».

«Луго» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 пунктов. Команда в последних играх не впечатляет и много пропускает, чего нельзя сказать об оппоненте «Луго» в предстоящей встрече.

Информация для ставок

«Луго» выиграл два матча из последних пяти

«Мирандес» не побеждает три поединка кряду

У «Луго» три забитых мяча за три последних матча

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Луго» по коэффициенту 1.70. Несмотря на плохую форму «Луго», этот клуб может зацепиться за очки. «Мирандес» в последнее время много забивает и мало пропускает, но у клуба все равно бывают неудовлетворительные результаты. «Луго» может этим воспользоваться.