«Мирандес» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (03.11.2021)

3 ноября «Мирандес» примет «Луго» в рамках 14-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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3 : 2
завершен
03 ноября 2021, 21:00
среда
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Мирандес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа «Луго» в 3.85.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Мирандес» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 баллов. В последних поединках испанский коллектив сыграл вничью с «Сарагосой», а также проиграл «Альмерии» и «Жироне».
«Луго» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 пунктов. Команда в последних играх не впечатляет и много пропускает, чего нельзя сказать об оппоненте «Луго» в предстоящей встрече.
Информация для ставок
- «Луго» выиграл два матча из последних пяти
- «Мирандес» не побеждает три поединка кряду
- У «Луго» три забитых мяча за три последних матча
Прогноз
В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Луго» по коэффициенту 1.70. Несмотря на плохую форму «Луго», этот клуб может зацепиться за очки. «Мирандес» в последнее время много забивает и мало пропускает, но у клуба все равно бывают неудовлетворительные результаты. «Луго» может этим воспользоваться.