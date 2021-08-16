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«Монако» — «Шахтёр» (Донецк). Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (17.08.2021)

вчера, 20:18

В первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» отправится в гости к «Монако». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.085.29
BetBoom 1.67 3.90 5.47

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.7 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.78. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Монако» в предыдущем раунде квалификации сразился со «Спартой» из Праги и без проблем одолел соперника в двух матчах, сначала на выезде (2:0), а затем и дома (3:1). Французский коллектив находится в неплохом тонусе и демонстрирует содержательный футбол.

«Шахтер» в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов сразился с бельгийским «Генком» и также без проблем одолел своего соперника.

Информация для ставок

• В последних шести матчах «Монако» победил всего три раза
• «Шахтер» потерпел одно поражение в крайних девяти играх
• «Монако» не может сохранить свои ворота в неприкосновенности в пяти из шести последних встречах

Прогноз

Нас ожидает поединок двух очень интересных команд с разным стилем игры, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.67 2.30
BetBoom 3.37 1.35 2.13 1.76 1.68 2.26
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sv_1969
sv_1969
вчера в 20:30
Возможна ничья
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