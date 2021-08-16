«Монако» — «Шахтёр» (Донецк). Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (17.08.2021)

В первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» отправится в гости к «Монако». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.7 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.78. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Монако» в предыдущем раунде квалификации сразился со «Спартой» из Праги и без проблем одолел соперника в двух матчах, сначала на выезде (2:0), а затем и дома (3:1). Французский коллектив находится в неплохом тонусе и демонстрирует содержательный футбол.
«Шахтер» в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов сразился с бельгийским «Генком» и также без проблем одолел своего соперника.
Информация для ставок
• В последних шести матчах «Монако» победил всего три раза
• «Шахтер» потерпел одно поражение в крайних девяти играх
• «Монако» не может сохранить свои ворота в неприкосновенности в пяти из шести последних встречах
Прогноз
Нас ожидает поединок двух очень интересных команд с разным стилем игры, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча Сегунды.