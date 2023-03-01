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«Монца» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (04.03.2023)

сегодня, 12:58
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.08. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.85

Италия. Серия А 2022/2023
Монца
Эмполи
ПроигрышПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
04 марта 2023, 17:00
суббота
ПроигрышНичьяНичьяПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.143.293.89
Лига Ставок 2.16 3.25 3.70
1XBET 2.18 3.20 4.06

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.02. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.78 Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Монца» после серии успешных поединков не может набрать очки уже в двух турах, что расстраивает болельщиков. Коллектив занимает 11 место с 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей встрече с «Эмполи» хозяевам точно не будет просто, но они наверняка рассчитывают на победу. В прошлом туре «Монца» крупно проиграла «Салернитане» и минимально уступила «Милану» (0:1).

«Эмполи» зарекомендовал себя как коллектив, который достаточно сложно обыграть. Команда уверенно держится в середине турнирной таблицы Серии А с 27 баллами, что позволяет им занимать 13 место. Тем не мене, команда не может выиграть уже несколько матчей подряд и возможно эта серия прервется уже в нынешней встрече.

Информация для ставок

  • «Монца» смогла добиться лишь трех побед в десяти последних матчах
  • «Эмполи» проиграл в трех из десяти последних матчей на выезде
  • «Эмполи» выиграл три из пяти последних матчей у «Монцы» при двух ничьих
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Эмполи» часто обыгрывает «Монцу», но в данной ситуации больше шансов букмекеры отдают хозяевам. Предлагаем поверить в «Монцу» и сделать ставку на ее победу 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.83 2.07 1.45 2.89
Лига Ставок 2.55 1.50 1.79 2.00 1.43 2.75
1XBET 1.85 2.11
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