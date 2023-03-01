«Монца» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (04.03.2023)

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сегодня, 12:58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.08. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.85

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.02. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.78 Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Монца» после серии успешных поединков не может набрать очки уже в двух турах, что расстраивает болельщиков. Коллектив занимает 11 место с 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей встрече с «Эмполи» хозяевам точно не будет просто, но они наверняка рассчитывают на победу. В прошлом туре «Монца» крупно проиграла «Салернитане» и минимально уступила «Милану» (0:1).

«Эмполи» зарекомендовал себя как коллектив, который достаточно сложно обыграть. Команда уверенно держится в середине турнирной таблицы Серии А с 27 баллами, что позволяет им занимать 13 место. Тем не мене, команда не может выиграть уже несколько матчей подряд и возможно эта серия прервется уже в нынешней встрече.

Информация для ставок

«Монца» смогла добиться лишь трех побед в десяти последних матчах

«Эмполи» проиграл в трех из десяти последних матчей на выезде

«Эмполи» выиграл три из пяти последних матчей у «Монцы» при двух ничьих

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Эмполи» часто обыгрывает «Монцу», но в данной ситуации больше шансов букмекеры отдают хозяевам. Предлагаем поверить в «Монцу» и сделать ставку на ее победу 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.