«Монца» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (02.03.2024)

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сегодня, 01:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интер» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Монца» показывает хорошие результаты в последние месяцы и не проигрывает уже несколько поединков подряд. Команда только второй год играет в Серии А, но уже успела стать ее середняком и сейчас располагается на 11 месте с набранными 36 баллами. Отставание от «Ромы» составляет восемь пунктов, а хозяева постараются набрать очки со столичным клубом. В прошлом туре «Монца» обыграл на выезде «Салернитану» (2:0), а ранее разобралась с «Миланом» (4:2).

Уже можно констатировать, что после ухода Жозе Моуриньо команда сняла с себя кандалы и начала добиваться результата. Коллектив с трудом вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв своего постоянного оппонента «Фейеноорд» лишь в серии пенальти (2:1). В чемпионате Италии римляне идут на шестом месте и будут бороться за топ-4, от которого отстают на четыре пункта. В последней игре Серии А «Рома» переиграла «Торино» (3:2).

Информация для ставок

«Монца» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Рома» выиграла три из четырех последних матчей на выезде

«Рома» победила «Монцу» в двух из трех поединках при одной ничьей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд, но они смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.