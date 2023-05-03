«Монца» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

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вчера, 09:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ромы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.45. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.57. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

«Монца» радует в последних матчах своих болельщиков и набрала 10 очков в пяти турах Серии А. Коллектив давно обеспечил себе место на следующий сезон, а сейчас и вовсе вышел в первую половину турнирной таблицы, а именно на 10 место с 44 баллами. В домашней игре с «Ромой» хозяева пройдут еще один экзамен сильным соперником. В прошлом туре «Монца» обыграла на выезде «Специю» (2:0), а ранее вырвал победу у «Фиорентины» (3:2).

«Рома» борется за место в топ-4 Серии А по итогам сезона и сейчас каждый набранный балл для команды на весь золота. Коллектив набрал 57 баллов и уступает двум миланским клубам лишь по дополнительным показателям. В предстоящей игре с «Монцей» гостям нужна победу и им придется рисковать, оголяя свои тылы. Два последних матча «Ромы» завершились ничьей с «Миланом» (1:1) и выездным поражением с «Аталантой» (1:3).

Информация для ставок

«Монца» выиграла четыре матча из десяти последних поединков

«Рома» проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

В матче первого круга между клубами сильнее оказалась «Рома» (3:0).

Прогноз

«Монца» имеет серию побед и постарается как минимум не проиграть в этой встрече. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в этой встрече по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.