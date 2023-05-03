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«Монца» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

вчера, 09:27
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ромы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.033.232.15
Pari 4.00 3.20 2.05

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.45. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.57. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

«Монца» радует в последних матчах своих болельщиков и набрала 10 очков в пяти турах Серии А. Коллектив давно обеспечил себе место на следующий сезон, а сейчас и вовсе вышел в первую половину турнирной таблицы, а именно на 10 место с 44 баллами. В домашней игре с «Ромой» хозяева пройдут еще один экзамен сильным соперником. В прошлом туре «Монца» обыграла на выезде «Специю» (2:0), а ранее вырвал победу у «Фиорентины» (3:2).

«Рома» борется за место в топ-4 Серии А по итогам сезона и сейчас каждый набранный балл для команды на весь золота. Коллектив набрал 57 баллов и уступает двум миланским клубам лишь по дополнительным показателям. В предстоящей игре с «Монцей» гостям нужна победу и им придется рисковать, оголяя свои тылы. Два последних матча «Ромы» завершились ничьей с «Миланом» (1:1) и выездным поражением с «Аталантой» (1:3).

Информация для ставок

  • «Монца» выиграла четыре матча из десяти последних поединков
  • «Рома» проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
  • В матче первого круга между клубами сильнее оказалась «Рома» (3:0).

Прогноз

«Монца» имеет серию побед и постарается как минимум не проиграть в этой встрече. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в этой встрече по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.88 1.57 2.56 1.26 4.12
Pari 1.58 2.40
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:17
У Ромы после данной встречи начинается очень не простой отрезок. Интер, Байер, Болонья и опять Байер. Поэтому наверняка против Монцы, команда побережет силы. В то время как сама Монца, с большей вероятностью будет бежать в атаку, чтобы реализовать свой момент. Вообще, "Бело-красные" в текущем сезоне забивали Фиорентине, Милану, Лацио, Ювентусу, и это говорит в частности о их характере, игроки не боятся выходить против топов. Никто не утверждает, что против Ромы будет просто, но тот факт, что они сыграют на выезде, также можно трактовать в пользу гола Монцы. Для справки - за 9-ть крайних гостевых встреч, римляне сыграли на ноль только два раза.
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