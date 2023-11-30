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«Монца» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (01.12.2023)

сегодня, 15:27
Кьеза Федерико

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «старой синьоры» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Монца» в последние месяцы редко проигрывает, но большинство своих поединков сводит к ничейным результатам. Такие достижения позволяют коллективу уверенно себя чувствовать на девятом месте с набранными 18 баллами. У команды уже есть опыт набора очков с «Ювентусом», поэтому просто гостям не будет. Два последних матча «Монцы» завершились ничьими с «Кальяри» и «Торино» с одинаковым счетом (1:1).

«Ювентус» показывает отличные результаты и ведет погоню за лидером, от которого отстает всего на два пункта. Коллектив занимает вторую позицию с 30 очками и старается не терять очки, чтобы в один момент все же обойти «Интер». Чтобы одержать выездную победу над «Монцой» туринским футболистам придется хорошо постараться. В прошлом туре «Ювентус» поделил очки с «Интером» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Кальяри» (2:1).

Информация для ставок

  • «Монца» проиграла всего один матч из десяти последних в чемпионате Италии
  • «Ювентус» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Предполагаем, что «Ювентус» будет играть первым номером, но не уйдет без пропущенного мяча и в свои ворота. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Любoмир
Любoмир
сегодня в 17:20
Соперники пересекались между собой четырежды. И мало того, что Монца забивала во всех четырёх свиданиях, так она половину из них ещё и выиграла. В грядущем противостоянии даже букмекеры не особо-то уверенны в победе вице-лидера чемпионата выкатив на его викторию коэффициент больше двойки. Вот и я предлагают обойти стороной тут поиск победителя. Зато вполне можно поверить в гол хозяев поля. Хозяева эти только в одном из шести домашних туров первенства отпустили своих гостей сухими. Болонья отскочила Ну и Ювентус как бы не выглядел нынче всё-таки забивает регулярно и всем подряд, даже лидеру чемпионата. 20 результативных ударов в 13 турах "старая синьора" нанесла. Как оппоненты в этот раз поделят очки предсказать не возьмусь. Но вратарей друг друга скорее всего в очередной раз они огорчат.
Гость
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