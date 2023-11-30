«Монца» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (01.12.2023)

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сегодня, 15:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «старой синьоры» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Монца» в последние месяцы редко проигрывает, но большинство своих поединков сводит к ничейным результатам. Такие достижения позволяют коллективу уверенно себя чувствовать на девятом месте с набранными 18 баллами. У команды уже есть опыт набора очков с «Ювентусом», поэтому просто гостям не будет. Два последних матча «Монцы» завершились ничьими с «Кальяри» и «Торино» с одинаковым счетом (1:1).

«Ювентус» показывает отличные результаты и ведет погоню за лидером, от которого отстает всего на два пункта. Коллектив занимает вторую позицию с 30 очками и старается не терять очки, чтобы в один момент все же обойти «Интер». Чтобы одержать выездную победу над «Монцой» туринским футболистам придется хорошо постараться. В прошлом туре «Ювентус» поделил очки с «Интером» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Кальяри» (2:1).

Информация для ставок

«Монца» проиграла всего один матч из десяти последних в чемпионате Италии

«Ювентус» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

Предполагаем, что «Ювентус» будет играть первым номером, но не уйдет без пропущенного мяча и в свои ворота. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.