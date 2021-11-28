«Монпелье» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

1638093243

28 ноября 2021, 12:54

В очередном туре чемпионата Франции «Монпелье» на домашней арене примет «Лион». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры прогнозируют успех гостевой команды. Заключить пари на победу «Лиона» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.73, ничья доступна по коэффициенту 4.64, а победа «Монпелье» оценивается котировкой 4.50.

Форма команд

Футболисты «Монпелье» набрали 19 очков за 14 туров чемпионата Франции. Такие результаты дают возможность команде занимать девятое место в общем зачете, а гандикап от зоны еврокубков составляет четыре балла.



«Лион» тоже занес себе в актив 19 баллов, но в турнирной таблице Лиги 1 «ткачи» уступают ближайшему сопернику по дополнительным параметрам. В минувшем туре команда принимала на своем поле «Марсель», но эта игра была прервана в дебюте из-за фанатов «Лиона», которые швырнули бутылку в хавбека соперника Димитри Пайе.

Информация для ставок

• «Монпелье» побеждал в 3 прошлых матчах против «Лиона»

• В 3 предыдущих поединках «Лиона» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ (2,5)

• «Монпелье» не проигрывал в 6 прошлых домашних матчах чемпионата Франции

Прогноз

На домашней арене «Монпелье» выступает успешно и стабильно дает достойный отпор фаворитам. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.55.