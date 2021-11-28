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«Монпелье» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

28 ноября 2021, 12:54

В очередном туре чемпионата Франции «Монпелье» на домашней арене примет «Лион». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Монпелье
Лион
0 : 1
завершен
28 ноября 2021, 19:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.514.281.76
Фонбет 4.30 4.30 1.70
Мелбет 4.42 4.32 1.75
1XBET 4.40 4.54 1.76
BetBoom 4.06 4.26 1.76

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры прогнозируют успех гостевой команды. Заключить пари на победу «Лиона» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.73, ничья доступна по коэффициенту 4.64, а победа «Монпелье» оценивается котировкой 4.50.

Форма команд

Футболисты «Монпелье» набрали 19 очков за 14 туров чемпионата Франции. Такие результаты дают возможность команде занимать девятое место в общем зачете, а гандикап от зоны еврокубков составляет четыре балла.

«Лион» тоже занес себе в актив 19 баллов, но в турнирной таблице Лиги 1 «ткачи» уступают ближайшему сопернику по дополнительным параметрам. В минувшем туре команда принимала на своем поле «Марсель», но эта игра была прервана в дебюте из-за фанатов «Лиона», которые швырнули бутылку в хавбека соперника Димитри Пайе.

Информация для ставок

• «Монпелье» побеждал в 3 прошлых матчах против «Лиона»
• В 3 предыдущих поединках «Лиона» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ (2,5)
• «Монпелье» не проигрывал в 6 прошлых домашних матчах чемпионата Франции

Прогноз

На домашней арене «Монпелье» выступает успешно и стабильно дает достойный отпор фаворитам. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 2.12 1.80
Мелбет 2.82 1.45
1XBET 2.26 1.72
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shlomo
shlomo
28 ноября в 13:11
Гости не проиграют
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