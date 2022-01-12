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«Бреда» — «Волендам». Прогноз на матч Первого дивизиона  Нидерландов (14.01.2022)

12 января 2022, 16:53

14 января 2022 года на стадионе «Рат Верлег» в Бреде состоится матч с участием местной «Бреды» и «Волендам». Игра пройдет в рамках 22-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.354.291.96
Фонбет 3.25 3.80 1.95

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Волендам». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа хозяев поля в 3.35. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Бреда» в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — 28 баллов. У коллектива семь побед, семь ничьих и семь поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 27 мячей. В последних встречах «Бреда» не может порадовать болельщиков хорошими результатами. Клуб сыграл вничью с «Эйндховеном» 0:0, а также проиграл «Ден Хаагу» 4:1 и поделил очки с «Алмере Сити» 1:1.

«Волендам» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 48 пунктов. У команды 14 побед, шесть ничьих и одно поражение. Коллектив забил 52 мяча и пропустил 28 голов. В последних встречах «Волендам» очень хорош и продолжает набирать очки, которые помогут клубу выйти в высшую лигу. «Волендам» выиграл у «Телстара» со счетом 2:1, а также одолел «Алмере Сити» 2:3 и справился с «Йонг ПСВ» 3:2.

Информация для ставок

«Волендам» не проигрывает девять игр кряду
«Бреда» выиграла два матча из последних пяти
У «Волендам» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.25. В чемпионате Нидерландов традиционно забивают очень много мячей, поэтому ставка может сыграть и в этом поединке.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.56 1.96 1.89
Все комментарии
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12 января в 20:08
Футбольный клуб «Волендам» одержит победу.
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12 января в 18:07
Футбольный клуб «Волендам» выиграет матч.
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