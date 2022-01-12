«Бреда» — «Волендам». Прогноз на матч Первого дивизиона  Нидерландов (14.01.2022)

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12 января 2022, 16:53

14 января 2022 года на стадионе «Рат Верлег» в Бреде состоится матч с участием местной «Бреды» и «Волендам». Игра пройдет в рамках 22-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Волендам». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа хозяев поля в 3.35. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Бреда» в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — 28 баллов. У коллектива семь побед, семь ничьих и семь поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 27 мячей. В последних встречах «Бреда» не может порадовать болельщиков хорошими результатами. Клуб сыграл вничью с «Эйндховеном» 0:0, а также проиграл «Ден Хаагу» 4:1 и поделил очки с «Алмере Сити» 1:1.

«Волендам» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 48 пунктов. У команды 14 побед, шесть ничьих и одно поражение. Коллектив забил 52 мяча и пропустил 28 голов. В последних встречах «Волендам» очень хорош и продолжает набирать очки, которые помогут клубу выйти в высшую лигу. «Волендам» выиграл у «Телстара» со счетом 2:1, а также одолел «Алмере Сити» 2:3 и справился с «Йонг ПСВ » 3:2.

Информация для ставок

«Волендам» не проигрывает девять игр кряду

«Бреда» выиграла два матча из последних пяти

У «Волендам» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.25. В чемпионате Нидерландов традиционно забивают очень много мячей, поэтому ставка может сыграть и в этом поединке.