«Нант» — «Дижон». Прогноз на матч французской Лиги 1 (13.12.2020)

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вчера, 19:37

13 декабря «Нант» и «Дижон» сыграют в матче 14-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится на стадионе «Божуар», букмекерская контора Мелбет считает хозяев. Ставки на победу «Нанта» можно разместить с коэффициентом 1.78. Вероятность победы «Дижона» оценивается в 4.90, а ничья отмечена котировкой 3.95.

Для ставок на тотал встречи букмекер предложил такие коэффициенты: ТБ (2,5) идет за 1.97, ТМ(2,5) – 1.95. Дальше рассмотрим, в каком положении соперники подходят к очной встрече.

Форма команд

«Нант» набрал 13 очков и расположился на четырнадцатом месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда не побеждала в четырех последних турах. После ничейных противостояний с «Метцем» (1:1) и «Лансом» (1:1), «канарейки» проиграли «Марселю» (1:3) и «Страсбуру» (0:4).

«Дижон» базируется на последнем месте в рейтинге французской Лиги 1. В текущем сезоне команда одержала только одну победу, обыграв в позапрошлом туре в гостях «Ниццу». Затем «красные» разделили очки с «Сент-Этьеном» в домашнем поединке. В шести гостевых встречах «Дижон» проиграл четыре раза, забив только пять голов.

Информация для ставок

В пяти из шести прошлых домашних матчей «Нанта» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Дижон» не побеждал в 12 из 13 предыдущих поединков Лиги 1

«Нант» не проигрывал в шести последних очных встречах против «Дижона»

Прогноз

Ставки в пользу хозяев предстоящей встречи выглядят перспективно. Дома «Нант» регулярно отличается забитыми голами, а вот «Дижон» не блещет результативностью в гостевых поединках.

В пользу «канареек» также свидетельствует статистика личных встреч. Берем ставку на победу «Нанта» с коэффициентом 1.78 по линии букмекерской конторы Мелбет.

С прогнозом на другой матч этого тура «Лилль» — «Бордо» можно ознакомиться по ссылке.