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«Нант» — «Дижон». Прогноз на матч французской Лиги 1 (13.12.2020)

вчера, 19:37

13 декабря «Нант» и «Дижон» сыграют в матче 14-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.045.16
BetCity 1.69 4.10 5.00
Fonbet 1.80 3.75 4.35
Мелбет 1.75 4.02 5.10
Лига ставок 1.70 3.85 5.00

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится на стадионе «Божуар», букмекерская контора Мелбет считает хозяев. Ставки на победу «Нанта» можно разместить с коэффициентом 1.78. Вероятность победы «Дижона» оценивается в 4.90, а ничья отмечена котировкой 3.95.

Для ставок на тотал встречи букмекер предложил такие коэффициенты: ТБ(2,5) идет за 1.97, ТМ(2,5) – 1.95. Дальше рассмотрим, в каком положении соперники подходят к очной встрече.

Форма команд

«Нант» набрал 13 очков и расположился на четырнадцатом месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда не побеждала в четырех последних турах. После ничейных противостояний с «Метцем» (1:1) и «Лансом» (1:1), «канарейки» проиграли «Марселю» (1:3) и «Страсбуру» (0:4).

«Дижон» базируется на последнем месте в рейтинге французской Лиги 1. В текущем сезоне команда одержала только одну победу, обыграв в позапрошлом туре в гостях «Ниццу». Затем «красные» разделили очки с «Сент-Этьеном» в домашнем поединке. В шести гостевых встречах «Дижон» проиграл четыре раза, забив только пять голов.

Информация для ставок

  • В пяти из шести прошлых домашних матчей «Нанта» прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Дижон» не побеждал в 12 из 13 предыдущих поединков Лиги 1
  • «Нант» не проигрывал в шести последних очных встречах против «Дижона»

Прогноз

Ставки в пользу хозяев предстоящей встречи выглядят перспективно. Дома «Нант» регулярно отличается забитыми голами, а вот «Дижон» не блещет результативностью в гостевых поединках.

В пользу «канареек» также свидетельствует статистика личных встреч. Берем ставку на победу «Нанта» с коэффициентом 1.78 по линии букмекерской конторы Мелбет.

С прогнозом на другой матч этого тура «Лилль» — «Бордо» можно ознакомиться по ссылке.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.045.16
BetCity 1.69 4.10 5.00
Fonbet 1.80 3.75 4.35
Мелбет 1.75 4.02 5.10
Лига ставок 1.70 3.85 5.00
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shlomo
shlomo
вчера в 19:45
Нант думаю в упорной борьбе не проиграет точно
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