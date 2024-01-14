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«Нант» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2024)

вчера, 12:12
Нант

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Нанта» составляет 1.85. Поставить на «Клермон» можно по 4.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Нант» ничего не поменял за последние годы и также продолжает бороться за середину турнирной таблицы без особых надежд на улучшение ситуации. Команда занимает 13 место с 18 баллами и уступает «Монпелье» лишь по дополнительным показателям. В поединке с последней командой Лиги 1 болельщики не поймут потери очков от любимого коллектива. Два последних матча «Нанта» завершились разгромом «По» в кубке Франции (4:1) и поражением на выезде от «Лиона» (0:1).

«Клермон» очень давно не выигрывает в чемпионате, чем закапывает себя на дно турнирной таблицы Лиги 1. Команда имеет в активе лишь 11 пунктов, а от спасительного 15 место ее отделяются пять очков. В игре с «Нантом» гости постараются зацепиться за очки, что добавило им уверенности в себе перед следующими не менее важными поединками. В игре кубка Франции «Клермон» в серии пенальти одолел «Мец» (2:1), а в чемпионате проиграл на своем поле «Ренну» (1:3).

Информация для ставок

  • «Клермон» выиграл лишь один матч из десяти последних в основное время
  • Пять домашних матчей «Нанта» за последнее время завершились исходом «обе забьют – нет»
  • «Нант» выиграл три из пяти последних матчей с «Клермоном» при двух ничьих

Прогноз

«Нант» является большим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать победу над аутсайдером. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:02
Атака у соперников ну очень посредственная, последние результаты тоже. Клермон на выезде способен закрыться и не проиграть, что уже демонстрировал несколько раз по ходу сезона, но эта не та команда которая будет играть первым номером. Хотя положение в таблице вроде бы обязывает. Глядя на реализацию гостей есть большие сомнения что подопечные Гастьена вообще смогут отличиться. Поединок первого круга завершился "сухой" победой "канареек" на выезде с минимальным преимуществом в одни мяч.
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yxavjyyrbd7c
вчера в 12:46
“Нант” может попытаться воспользоваться слабостью соперника и набрать важные для себя очки.
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yd4n8fr9k74p
вчера в 12:44
“Клермон”, который находится в кризисе, будет стараться использовать свои моменты, чтобы набрать очки в этом матче.
5qg7rgrwd25e
5qg7rgrwd25e
вчера в 12:43
“Нант” в последнее время не показывает выдающихся результатов, но и не терпит больших поражений. “Клермон” же, наоборот, не может выиграть уже долгое время, и это негативно сказывается на его положении в турнирной таблице.
s7fajc9f8c2h
s7fajc9f8c2h
вчера в 12:41
В матче между “Нантом” и “Клермоном” скорее будет забито более двух мячей.
Гость
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