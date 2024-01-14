«Нант» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2024)

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вчера, 12:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Нанта» составляет 1.85. Поставить на «Клермон» можно по 4.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Нант» ничего не поменял за последние годы и также продолжает бороться за середину турнирной таблицы без особых надежд на улучшение ситуации. Команда занимает 13 место с 18 баллами и уступает «Монпелье» лишь по дополнительным показателям. В поединке с последней командой Лиги 1 болельщики не поймут потери очков от любимого коллектива. Два последних матча «Нанта» завершились разгромом «По» в кубке Франции (4:1) и поражением на выезде от «Лиона» (0:1).

«Клермон» очень давно не выигрывает в чемпионате, чем закапывает себя на дно турнирной таблицы Лиги 1. Команда имеет в активе лишь 11 пунктов, а от спасительного 15 место ее отделяются пять очков. В игре с «Нантом» гости постараются зацепиться за очки, что добавило им уверенности в себе перед следующими не менее важными поединками. В игре кубка Франции «Клермон» в серии пенальти одолел «Мец» (2:1), а в чемпионате проиграл на своем поле «Ренну» (1:3).

Информация для ставок

«Клермон» выиграл лишь один матч из десяти последних в основное время

Пять домашних матчей «Нанта» за последнее время завершились исходом «обе забьют – нет»

«Нант» выиграл три из пяти последних матчей с «Клермоном» при двух ничьих

Прогноз

«Нант» является большим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать победу над аутсайдером. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.