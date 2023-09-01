«Нант» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (01.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.72 Ничейный результат котируется по 4.05, а победа «Нанта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.73. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.
Форма команд
«Нант» очень неудачно стартовал в новом сезоне и после трех туров смог набрать лишь один балл. В предстоящей встрече с «Марселем» на своем стадионе хозяевам также придется больше обороняться и шансов на положительный результат немного. Тем не менее, даже ничья стала бы для «Нанта» неплохим достижением. Два последних матча команды в чемпионате завершились ничьей с «Монако» (3:3) и выездным поражением от «Лилля» (0:2).
«Марсель» уже успел вылететь из квалификации Лиги Чемпионов, но в чемпионате стартовал совсем неплохо. Семь набранных пунктов в трех турах и текущее второе место не может не радовать болельщиков. У гостей будет хороший шанс воспользоваться неуверенностью «Нанта» и добавить себе в турнирной таблице еще три важных пункта. В прошлом туре «Марсель» обыграл на своем поле «Брест» (2:0), а ранее поделил очки с «Мецом» на выезде (2:2).
Информация для ставок
- «Нант» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Марсель» уступил в пяти из семи последних выездных поединках во всех турнирах
- «Нант» проиграл четыре последних матча «Марселю»
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Марсель» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Нант» и вряд ли легко отдаст сопернику баллы. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.