«Нант» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (01.09.2023)

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вчера, 11:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.72 Ничейный результат котируется по 4.05, а победа «Нанта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.73. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Нант» очень неудачно стартовал в новом сезоне и после трех туров смог набрать лишь один балл. В предстоящей встрече с «Марселем» на своем стадионе хозяевам также придется больше обороняться и шансов на положительный результат немного. Тем не менее, даже ничья стала бы для «Нанта» неплохим достижением. Два последних матча команды в чемпионате завершились ничьей с «Монако» (3:3) и выездным поражением от «Лилля» (0:2).

«Марсель» уже успел вылететь из квалификации Лиги Чемпионов, но в чемпионате стартовал совсем неплохо. Семь набранных пунктов в трех турах и текущее второе место не может не радовать болельщиков. У гостей будет хороший шанс воспользоваться неуверенностью «Нанта» и добавить себе в турнирной таблице еще три важных пункта. В прошлом туре «Марсель» обыграл на своем поле «Брест» (2:0), а ранее поделил очки с «Мецом» на выезде (2:2).

Информация для ставок

«Нант» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Марсель» уступил в пяти из семи последних выездных поединках во всех турнирах

«Нант» проиграл четыре последних матча «Марселю»

Три из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Нант» и вряд ли легко отдаст сопернику баллы. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.