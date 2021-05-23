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«Нант» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (23.05.2021)

сегодня, 01:07

«Нант» и «Монпелье» проведут очную встречу в заключительном туре чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и предложения букмекерских контор на поединок, который состоится 23 мая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.776.46
Лига Ставок 1.52 4.80 5.80
Мелбет 1.54 4.90 6.05
1XBET 1.54 4.90 6.05
BetBoom 1.50 5.08 5.88

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Нанта» в этой встрече. Поставить на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.56. Ставки на ничью в линии конторы идут за 4.80, а гостевую победу «Монпелье» можно сыграть по котировке 6.05.

Кроме того, букмекер считает, что команды продемонстрируют результативную игру в атаке. Исход ТБ(2,5) доступен для ставок за 1.55, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Нант» идет на 18-м месте в турнирной таблице, которое обязует команду принимать участие в переходных играх. Чтобы избежать этой участи, «канарейкам» нужно выиграть предстоящий матч и надеяться, что прямые конкуренты в лице «Бреста», «Лорьяна» и «Страсбура» недосчитаются очков.

В активе «Нанта» четыре победы подряд, которые команда оформила во встречах со «Страсбуром» (2:1), «Брестом» (4:1), «Бордо» (3:0) и «Дижоном» (4:0). Благодаря этим успехам сегодняшние хозяева выбрались из зоны прямого вылета.

У «Монпелье» 51 балл и восьмое место в турнирной таблице. «Паладины» уже не претендуют на место в зоне еврокубков. 16 мая команда разошлась миром в домашней игре с «Брестом», а перед этим оформила 13-ю победу в сезоне, обыграв в гостях «Страсбур» (3:2).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых матчах «Нанта» выиграла ставка ТБ(2,5)
  • «Нант» забивал минимум 3 гола в 3 последних играх Лиги 1
  • «Нант» не проигрывал в 9 из 10 прошлых матчей против «Монпелье»

Прогноз

Победа в предстоящем матче практически гарантирует «Нанту» сохранение прописки в Лиге 1, поскольку «Брест» свой матч проведет против ПСЖ, а «Лорьян» и «Страсбур» сыграют между собой. Учитывая мотивацию хозяев, и ее отсутствие у «Монпелье», предлагаем поставить на победу «Нанта» по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лион» — «Ницца».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 2.08 1.84
Лига Ставок 2.55 1.50 2.03 1.77
Мелбет 2.52 1.50
1XBET 2.52 1.50
BetBoom 4.52 1.22 2.61 1.52 2.04 1.83
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