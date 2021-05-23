«Нант» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (23.05.2021)

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сегодня, 01:07

«Нант» и «Монпелье» проведут очную встречу в заключительном туре чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и предложения букмекерских контор на поединок, который состоится 23 мая.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Нанта» в этой встрече. Поставить на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.56. Ставки на ничью в линии конторы идут за 4.80, а гостевую победу «Монпелье» можно сыграть по котировке 6.05.

Кроме того, букмекер считает, что команды продемонстрируют результативную игру в атаке. Исход ТБ (2,5) доступен для ставок за 1.55, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Нант» идет на 18-м месте в турнирной таблице, которое обязует команду принимать участие в переходных играх. Чтобы избежать этой участи, «канарейкам» нужно выиграть предстоящий матч и надеяться, что прямые конкуренты в лице «Бреста», «Лорьяна» и «Страсбура» недосчитаются очков.

В активе «Нанта» четыре победы подряд, которые команда оформила во встречах со «Страсбуром» (2:1), «Брестом» (4:1), «Бордо» (3:0) и «Дижоном» (4:0). Благодаря этим успехам сегодняшние хозяева выбрались из зоны прямого вылета.

У «Монпелье» 51 балл и восьмое место в турнирной таблице. «Паладины» уже не претендуют на место в зоне еврокубков. 16 мая команда разошлась миром в домашней игре с «Брестом», а перед этим оформила 13-ю победу в сезоне, обыграв в гостях «Страсбур» (3:2).

Информация для ставок

В 5 прошлых матчах «Нанта» выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Нант» забивал минимум 3 гола в 3 последних играх Лиги 1

«Нант» не проигрывал в 9 из 10 прошлых матчей против «Монпелье»

Прогноз

Победа в предстоящем матче практически гарантирует «Нанту» сохранение прописки в Лиге 1, поскольку «Брест» свой матч проведет против ПСЖ , а «Лорьян» и «Страсбур» сыграют между собой. Учитывая мотивацию хозяев, и ее отсутствие у «Монпелье», предлагаем поставить на победу «Нанта» по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.

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