«Нант» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2024)

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сегодня, 13:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ренна» составляет 2.45. Поставить на «Нант» можно по 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Нант» идет внизу турнирной таблицы, однако имеет небольшое преимущество над аутсайдерами. Команда располагается на 14 месте с 31 баллом и опережает зону вылета на пять пунктов. В домашней игре с «Ренном» у хозяев будут шансы набрать очки, ведь соперник не имеет турнирной мотивации и просто доигрывает сезон. Два последних матча «Нанта» завершились выездной победой над «Гавром» (1:0) и поражением на своем поле от «Лиона» (1:3).

«Ренн» может считать сезон проваленным, ведь текущее десятое место откровенно разочаровывает болельщиков. В активе клуба 39 очков, и он уступает «Марселю» лишь по дополнительным характеристикам. Команда уже не имеет шансов пробиться в еврокубки, поэтому вряд ли стоит ждать полной самоотдачи. В прошлом туре Лиги 1 «Ренн» проиграл «Тулузе» на своем поле (1:2), а ранее проиграл на выезде «Монако» (0:1).

Информация для ставок

«Ренн» проиграл четыре последних матча подряд

«Нант» уступил в последних восьми домашних матчах в чемпионате Франции

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Победителя в этой паре очень сложно предсказать, поэтому мы предлагаем обратить внимание на результативность команд. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.